快訊／龍洞岩場驚見人骨屍骸！岩友嚇壞急通報　死亡逾月身分曝

▲龍洞岩場周遭草叢發現一具人骨，死者為失蹤人口，初步研判疑是意外墜落 。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、吳佩蓁／新北報導

新北市貢寮區龍洞岩場18日驚傳發現一具人骨屍骸，有岩友攀岩時在大禮堂小徑旁的草叢中發現疑似人類骨骸，趕緊通報台灣戶外攀岩協會，協會隨即報警處理，經鑑識人員到場勘驗確認該骨骸為人類肋骨與骨盆，並在周遭尋獲死者遺物、身分證件，目前已通知家屬指認並報警檢察官相驗以釐清死因。

台灣戶外攀岩協會昨（20日）在臉書發文表示，18日接獲岩友通報後立即報警處理，澳底派出所與瑞芳分局警員於20日早晨到場勘驗，初步判斷該骨骸為人類肋骨與骨盆，立即報請鑑識人員到場勘驗，並在周遭草叢中尋獲顱骨、四肢等其他遺骸，以及死者個人遺物、身分證件。

警方表示，經員警到場確認現場為一具男性骸骨，且周邊並無可疑打鬥痕跡，初步研判死者疑似意外墜落，且死亡時間已超過1個月。

經鑑識員警採證後，於死者衣物中找到健保卡，發現死者疑為去年5月底被通報的失蹤人口，目前已通知家屬前來指認。

由於現場僅剩骸骨，後續將採集DNA比對，死者身分及確切死因仍需進一步鑑定，由偵查隊依規定無名屍案類輸入雲端治安管制系統，後續持續追查及艦識比對。目前已報請基隆地檢署檢察官及法醫相驗，詳細事發經過及原因尚待進一步釐清。