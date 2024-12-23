搶拍英熙娃娃角度被影響超不爽　2男痛扁工作人員血濺光榮碼頭

▲超巨大「英熙」娃娃佔領高雄港灣，一亮相就吸引遊客朝聖。（圖／記者許宥孺攝）

記者賴文萱／高雄報導

Netflix韓國人氣影集《魷魚遊戲》第二季即將播出，高雄市是台灣唯一宣傳據點，其中劇中角色超巨大「英熙」娃娃佔領高雄港灣，一亮相就吸引遊客朝聖。不過，正式點燈前竟傳出濺血衝突，2名男子為搶拍娃娃，不滿角度被擋，竟然徒手毆打現場工作人員，警方獲報後擴大調閱監視器追查2男，後續通知到案說明並依傷害罪送辦。

高達13米的巨型英熙娃娃日前在高雄港亮相，隨即引發民眾朝聖搶拍，21日舉辦「1.2.3高雄人」萬人粉紅派對活動，更是吸引11萬名粉絲同樂。不過，在英熙娃娃21日點燈前，竟有民眾為搶拍，與工作人員發生口角，發生濺血衝突。

▲超巨大「英熙」娃娃佔領高雄港灣，一亮相就吸引遊客朝聖。（圖／記者許宥孺攝）

苓雅分局表示，巡邏警組在20日19時30分許，接獲民眾報案在光榮碼頭有人遭毆打，立即前往協助。經了解，36歲許男當時於光榮碼頭進行場地布置工作，2名男子因拍照角度問題與工作人員產生口角，衍生肢體糾紛。

許男遭2男徒手毆打濺血，頭、臉擦挫傷自行就醫。警方立即擴大調閱現場及周遭監視器，鎖定2名犯嫌行蹤，後續於通知到案說明後，2人將以違反刑法傷害罪嫌，函送台灣高雄地方檢察署偵辦。