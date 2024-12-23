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也在尻頭現場！金髮哥嗆統神「打你剛好」被肉搜　IG急清空

▲金髮男發限動嗆聲。（圖／翻攝自IG）

▲金髮男發限動嗆聲。（圖／翻攝自IG）

記者周亭瑋／綜合報導

網紅統神在《拳上2024》激戰後，遭黑衣人嗆聲尻頭，氣得提告，而動手的陳男和李男也被警方帶回調查。此事引爆議論，有位當時也在現場的金髮男，PO出火爆場面，嗆統神「打你剛好」，結果遭大票網友肉搜關版。

網友在PTT發文曬出截圖，只見金髮男在IG發限動，PO出當時一觸即發的火爆場面，還語帶諷刺地說「打輸生氣了，X你的賴皮豬，打你剛好。」

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怎料，這番言論被網友群起撻伐，洗版怒道「高調」、「笑死，看到IG限動後，根本故意挑釁阿」、「這又是什麼裝逼咖」、「快備份」、「今晚最大贏家欸。整個版面都是他」、「送他檢舉全餐」、「89都喜歡自己留證據」、「神罰要來了」。

而該名金髮男先是將IG關版，不過稍早他又將社群開放，但已將所有貼文清空，僅留下一篇限動。

▲金髮男發限動嗆聲。（圖／翻攝自IG）

▲金髮男將IG全數清空。（圖／翻攝自IG）

另外，北市松山分局警方21日接獲報案，稱小巨蛋B1活動休息區域傳出肢體衝突，員警趕抵現場時，雙方已經停手，經初步詢問，統神向警方表示，當時爭執比賽裁判事宜時，突遭陳、李2男徒手毆打頭部導致受傷，現場活動工作人員當下立即隔絕雙方。

案發後統神向2男提出傷害告訴，警方受理後除將2人帶回調查外，同時持續調查監視器畫面，全案朝妨害秩序、傷害等罪偵辦。值得一提的是，金髮男並非被告的陳、李兩男。

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