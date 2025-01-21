現有罷免連署作廢？藍白聯手凍中選會50%預算　公告新連署書才解凍

▲立法院會不斷電審查總預算。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

針對立委國會表現，公民團體持續推動大罷免行動，已有雙位數以上藍委罷免案一階段連署達標；另外，高雄民團發起罷免綠委許智傑、黃捷，同樣達標。而昨日院會挑燈夜戰總預算案，最終藍白聯手下通過針對中選會的多項預算刪減、凍結案，包括凍結業務費逾6600萬元、凍結選舉業務費339萬1千元，並要求中選會提出罷免連署新式適用格式，要讓現有累積連署失效。

立法院院會跳燈夜戰表決「一一四年度中央政府總預算案」保留提案，其中，針對中選會及所屬於「經常支出—業務費」編列9491萬6千元，國民黨團提案凍結70%，待執行30%之後才可以申請解凍，並須經院會同意。

另外，「選舉業務」項下「選務策進—業務費」編列預算678萬2千元。國民黨立委王鴻薇提案凍結50%、約339萬1千元，待中選會一個月內提出罷免連署新式適用格式，並對外公告適用日期與方式，經內政委員會同意後始得動支。而該項提案原先撤案，後又取消。

民進黨立委林俊憲表示，國民黨怕不怕罷免？怕，而且是怕得要命。嘴上說不怕，但提案很誠實，沒收罷免連署的提案，內政第345案，剛剛藍白一起以多數通過。提案威脅中選會，如果不更改連署書格式，讓現有累積的連署書無效，他們就要凍結中選會的選舉業務費50%。

林俊憲指出，而且最可笑的是，這案原本前幾天國民黨說要撤案，可能怕讓週末罷免添柴火，不過早上又偷偷摸摸加進來。所以我就說了，這群人根本不值得相信，他們的任何行為和承諾都可以撕毀，沒什麼好談的。天這一案出來，大家看懂了嗎？所以，繼續努力衝刺下去就對了。

國民黨中央則反嗆，這是民進黨總預算大翻車，造謠手段崩潰中，拒絕中選會淪助選會！此舉正是為了督促中選會改善過去的重大缺失，還選舉一個公平、公正的環境。

