雨天也好逛！蘭陽動植物王國開箱　食蟻獸X樹懶X呆萌狐獴齊拜年

▲全台唯一澳洲袋鼠互動體驗區。（圖／蘭陽動植物王國提供，下同）

生活中心／綜合報導

九天春節連假即將展開，除了出國之外，地處東北部的宜蘭，也是許多民眾安排小旅行的首選，位於宜蘭縣壯圍鄉於2024年初開幕的蘭陽動植物王國，不僅有全台獨一無二的澳洲原生袋鼠互動體驗區，今年農曆年開始，更新增無懼風雨的市內體驗區，包括小巧可愛的非洲狐獴，令人震撼的鵜鶘飛行體驗，以及梗圖大王土撥鼠，還有民眾喜歡的二趾樹懶，加上全台獨家的可愛食蟻獸空橋，這些全新的動物都將在農曆年期間跟民眾見面。

▲呆萌可愛的狐獴生態。

▲全台獨家食蟻獸登入蘭陽動植物王國。

▲鵜鶘餵食飛行秀震撼登場。

厚植生命教育觀念 近距離探訪動物的家

蘭陽動植物王國以動物的家為設計概念，有別於一般農場，在蘭陽動物王國，全新規劃三千坪的戶外與室內溫室園區，80%以上的動物們能都能讓遊客近距離接觸，在園區裡，可以看到食蟻獸在熱帶雨林的樹上攀爬，老鷹在天空中翱翔，來訪的遊客更能親手餵食親人的袋鼠以及羊駝等各種可愛動物，而園區籌備多時的過年秘密武器，鵜鶘飛行生態講解，更是園區保育員們與鳥類動物互動的極致演出，鵜鶘為體積最大的水鳥，每一隻的平均展翅都超過一個成人的身高，看著鵜鶘自在的水面上滑翔，搭配保育員的肢體互動，也讓民眾收穫更多飛禽類的相關知識。蘭陽動植物王國目前擁有多元豐富的生態教育和自然課程，包括花藝、昆蟲觀察、木育手作等，園區整體也仿動物棲地的方式來呈現，讓參訪者體驗大部分動物4D擬真的生存環境，並讓民眾能透過近距離觀察與接觸，邀請大家用仿自然生態的方式探訪動物的平常居所。

▲二趾樹懶餵食體驗。

▲與最大的淡水鳥類鵜鶘親密接觸。

全新室內場域無懼風雨 全台獨家袋鼠Ｘ狐獴族群Ｘ食蟻獸X樹懶蛇年迎客

蘭陽動植物王國目前全新開闢的室內動植物體驗區，包括熱帶雨林以及非洲濕地絕對是遊客必訪的區域，在這個區域，遊客能夠近距離觀察來自非洲的嬌客，狐獴族群的一舉一動，而在室內的高棲架上方，小朋友更能看到只出現教科書上的食蟻獸從你的頭上爬過。除了眾多動物體驗之外，園區也規劃了迷你船紅菱池探險，豐富的生態課程解說以及創意的木工及花藝DIY教室，同時園區也設有貓咪咖啡館，昆蟲生態教學等，堪稱全領域自然生態的微型濃縮版。目前園區將於農曆新年期間不打烊（除夕休園一日），營運期間，票價為一票到底，280元的入場門票能夠體驗所有動物場館設施，（同時宜蘭在地民眾以及敬老等優惠票價為180元兒童票180元90cm以下兒童免費），以上票價含園區內設施的消費折抵兌換，歡迎所有民眾春節前來宜蘭壯圍，安排一場美好的春節走春之旅。