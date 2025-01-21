曝莊競程震後竟稱「老天怒了」　趙少康：說個笑話民進黨珍愛台灣

▲前立委、行政院中部聯合服務中心執行長莊競程。（圖／記者游瓊華攝）

記者郭運興／台北報導

嘉義縣大埔鄉今（21日）凌晨零時17分發生芮氏規模6.4地震，造成台南、嘉義部分地區傳出災情。而前中廣董事長趙少康則在臉書貼出一張「行政院中部聯合服務中心執行長莊競程的地震貼文」，內容是莊競程稱「白藍亂搞國家，老天真的怒了」，趙少康則批評，說個笑話，民進黨珍愛台灣。

趙少康貼出一張「莊競程貼文」的截圖，圖中可見莊競程在地震後發文表示「白藍亂搞國家！！！老天真的怒了！！！地震希望大家都平安」。

對此，趙少康也表示，說個笑話，民進黨珍愛台灣，莊競程已默默刪文。貼文一出也引來網友紛紛留言「這就是標準的政客，執政者想法偏激，是人民最大的悲哀」、「消費這次的受災戶心是有夠黑」、「向中央表忠誠，無視百姓受災」。

另外，趙少康也提到「行政院中部中心執行長」一職，根據行政院中部聯合服務中心官網，可以發現目前執行長就是由莊競程擔任，網站也提到他曾任國立陽明交通大學助理教授、中華民國第十屆立法委員、民主進步黨立法委員黨團第十屆第3會期副書記長等相關經歷。

▼趙少康曝莊競程震後貼文。（圖／翻攝自Facebook／趙少康）