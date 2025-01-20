各科系都能學！僑光科大打造AI數位行銷中心

▲僑光科大打造AI數位行銷中心，校方表示，學生在校內「各科各系都能學AI」。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

因應AI浪潮來襲，創校60週年的台中僑光科技大學成功轉型，校長余致力表示，學校從傳統技職教育邁向智慧創新教育新理程，在商管學院打造全新的AI行銷中心，「各科各系都能學AI」。

僑光科大今日在AI數位行銷中心舉行發表會，余致力透露，僑光科大在2年前開設AI相關課程，有學生抱怨電腦速度太慢，學校斥資採購全新AI電腦。數位行銷中心的三大主題教室就有直播功能的AI電腦教室、無人機展示室及數位行銷展示室。

▲當今無人機可用在各個領域上，包括數位行銷，校方也積極輔導學生考照。（圖／記者游瓊華翻攝）



余致力指出，政府已把無人機的考照列入國家正式考試，校方也會積極輔導學生考照，當今無人機可用在各個領域上，包括數位行銷；至於行銷展示室可270度呈現，效果非常驚人，學生作品可以在此播放，今天發表會上的學校簡介影片，就是透過AI生成技術把創校當年影像重新詮釋，並在展示室播放。

余致力表示，僑光是商業起家，商管學院學生不僅要學習傳統商業知識，更要跟上AI新浪潮趨勢，打造AI數位行銷的嶄新學習平台，就是要讓學生從理論到實作，掌握AI技術在商管領域的應用，培養AI數位行銷能力。