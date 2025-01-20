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中國軍用5G複雜地形穿越能穩定傳輸　或同時操控連結1萬AI機器兵　

▲▼解放軍「機器狗」參加軍演　頂著步槍「衝在最前面」。（圖／翻攝CCTV）

▲解放軍透過演習測試「AI機器狗」。（圖／翻攝CCTV，下同）

文／香港01

中國近日宣佈成功研發出全球首個能穿越複雜地形的軍用5G行動通訊系統，並已準備投入實戰部署。該系統聲稱可在半徑3公里內，同時連結至少1萬個軍用機器人，為智慧戰爭的實現鋪平道路。

▲▼解放軍「機器狗」參加軍演　頂著步槍「衝在最前面」。（圖／翻攝CCTV）

有媒體報導指出，該系統由中國移動通訊集團與解放軍共同開發。領導此專案的中國人民解放軍31567部隊高級工程師侯杰（音譯，下同）近日在期刊《電信科學》發表同行評議論文，詳細介紹了這一技術。

論文稱，即使解放軍部隊在山地、城市等複雜地形中以時速80公里行進，並遭遇電磁波干擾，該系統仍能保持穩定傳輸，延遲不超過15毫秒。

該軍用5G系統突破了現有通訊技術的限制，能在無地面基地台或衛星信號的情況下保持穩定連接。為解決天線高度受限導致的訊號覆蓋問題，系統設計了一個可安裝於軍用車輛的平臺，容納3至4架無人機作為空中基地台，無人機可自動更換電池並持續運作。

侯杰的團隊表示，該系統經多次測試，能有效解決斷線和速度慢等問題，確保其安全、可靠並可快速部署。論文還提到，軍用5G技術的一大威脅是電磁波干擾，但團隊透過創新技術和設備升級，讓小型通訊終端能在高達400兆瓦的超高功率下傳輸數據，並以低能耗長期運作。

報導指出，這項技術為中國建造全球最大規模的軍事機器人部隊提供了可能。未來，包括無人機和機器狗在內的自動化戰鬥平台數量，或將在戰場上超越人類士兵。

相較之下，美國的軍用5G研發進展緩慢。報導提到，美國軍火商洛克希德馬丁（Lockheed Martin）與電信公司威瑞森（Verizon）合作開發了一套類似系統，但在測試中，即使在100公尺距離的悍馬車之間傳輸資料，延遲仍達30毫秒，遠低於解放軍技術標準。

另有論文發表稱，這項技術突破標誌著中國在智慧化軍事技術上的新里程碑，或將改變未來戰爭的技術格局。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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