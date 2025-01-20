脫口秀演員開轟文化補助被刪　下秒身體超誠實動作6000人笑翻

▲脫口秀演員Jim程建評。（圖／資料照）

記者鄒鎮宇／綜合報導

國民黨籍立委陳玉珍提案刪除文化部補助公視整年度23億預算，不僅引發台灣文化界譁然。對此，脫口秀演員JIM（程建評）跟上風潮發文反串，吸引6000多名網友按讚留言。

程建評20日發文表示，「台灣影視文化補助被無良政客刪光光真的是要氣死我們台灣人，不說了，我要繼續來看榮登Netflix本日台灣地區TOP10節目的魷魚遊戲和單身即地獄了」。

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網友看完紛紛留言，「不愧是炎上大將軍」、「又有免費段子可以看了」、「一回來就是下猛藥，讚」、「一直補助真的不是對產業發展的最佳良方」、「沒拿補助的就是大聲」、「你會被噓因為說到某些人痛處，但我喜歡」。

據悉，Netflix於20日台灣地區TOP10的節目為第1至第10名，分別為《SAKAMOTO DAYS 坂本日常》、《單身即地獄》、《藥師少女的獨語》、《國色芳華》、《我獨自升級》、《魷魚遊戲》、《雖然是公會的櫃檯小姐，但因為不想加班所以打算獨自討伐迷宮頭目》、《離開A級隊伍的我，和從前的弟子往迷宮深處邁進》、《九重紫》及《問問星星吧》，前10名多為韓國實境秀及連續劇、大陸連續劇、日本動畫組成。