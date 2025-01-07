2025台灣燈會來桃園找巨型卡比獸！「光的遊戲場」燃燒棒球魂、悠遊奇幻世界

▲「2025台灣燈會在桃園」發布記者會於上週五12/27舉行。由左至右分別為內政部移民署謝文忠主任秘書、駐台北印尼經濟貿易代表處億萬主任（Mr. Ichwan Joesoef）、 桃園市政府張善政市長、交通部觀光署林信任副署長、桃園市議會陳美梅市議員、桃園市政府觀光旅遊局周柏吟局長。（圖／桃園市政府提供）

生活中心／綜合報導

現在大家正滿心歡喜期待放春假，不過年假休完開工後，熱鬧好玩的活動可還沒結束，緊接而來的一年一度台灣燈會就在桃園！2025年2月7日至23日將在桃園青埔盛大舉行，燈會以「光聚千塘串桃園」為主題，首支形象影片由氣質演員連俞涵擔任女主角帶領大家共赴盛會，遊走在融合傳統與創新的燈飾造景中，能感受到桃園的自然地景與多元文化，宛如夢境的奇幻世界將為這趟旅程留下難忘回憶，有哪些不能錯過的好玩景點，ETtoday幫大家都整理好了，趕快筆記下來吧！

▲桃園市政府張善政市長特別著棒球裝出席介紹燈區特色。

▲「2025台灣燈會在桃園」形象影片首次公開，獲得現場許多好評。

2025年桃園燈會規劃A18主燈展演場與A19光的遊戲場兩大展區，展出超過300件以上作品，主燈展演場就在機場捷運高鐵桃園站前，以酷炫創新科技打造出令人目眩神迷的主燈「無限樂園」；另外，由於台灣燈會睽違9年再度重返桃園，桃園市政府把握難得機會用心規劃「A19光的遊戲場」五大燈區，不光是視覺效果令人驚豔，以「親子」和「遊戲」為主軸的創意規劃，再結合自然地景、埤塘意象、特色場館與熱門景點，更是適合大小朋友一起來玩。

▲桃園市政府張善政市長（左）、交通部觀光署林信任副署長，對於2025台灣燈會充滿信心，相信會帶給民眾與往年不一樣的火花。

五大燈區中有一個坐落桃園青塘園這處都市廣袤綠地的「光臨千塘國」，是燈會中唯一擁有埤塘地貌、看得到廣闊水域的區域，由此特色特別設計出「百變奇獸」與「奇幻生態」燈飾布置，像是全台最大、高達10米高的卡比獸就將在燈會中現身，巨大萌獸躺臥青塘園，周邊還有許多寶可夢卡牌以及在地原創野獸，實在太可愛啦，喜歡的人一定要來「收集」！千塘國裡還看得到會發光的巨大拉拉山水蜜桃，開心收下「好彩桃」的喜氣寓意；觸發手動幫浦就能用燈光澆灌果實海，埤塘水面繽紛多彩煥發蓬勃生機，也有融合AR體驗的巨大應景蛇年燈景，「光臨」燈會，一場光之旅途的冒險故事就此展開。

▲臉上笑瞇瞇、身材圓滾滾的卡比獸降落在2025台灣燈會，民眾只要到桃園青塘園就可以看到它超卡哇伊的身影。（圖／桃園市政府提供）

▲▼2025台灣燈會燈區「光臨千塘國」中，看得到大型桃子燈飾，和此次燈會中唯一的水域燈景。（圖／翻攝自2025台灣燈會官網）

位於樂天棒球場的燈區「活力發光站」，把棒球和海洋元素完美結合，熱愛棒球的人必須朝聖！穿過發光的深海隧道後，就進入充滿互動裝置的燈區，有按下按鈕就能轟出好球的流動燈光；也可以試著跑壘踩棒球板，讓面板顏色隨著踩踏變化，超級動感；或是化身海洋捕手，穿梭繽紛色彩的水母群中，不論是發出聲音或拍手都能觸發水母的光影漸變；走在燈區就像漫步海底，身邊有著各式各樣發光的海洋生物，走道的水波紋路搭配柔和燈光，則像是雙手輕拂過海面波光粼粼，整個世界浪漫得如夢似幻。

▲▼2025台灣燈會在桃園，透過桃園在地的棒球場，以國人熱愛的棒球為主題，設計多種燈景作品。（圖／翻攝自2025台灣燈會官網）

適合闔家觀賞走跳的是「青春光劇場」，由藝術家打造出「跳跳跳馬戲團 the Bouncing Circus」，有像是斑馬紋的充氣拱門、在做夢的小丑、唱著歌的月亮、往上爬的蜥蜴、藏星星的狐狸等各種充氣裝置，再加上燈光設計，整個燈區充滿童趣與驚喜；別忘了前往跳跳跳馬戲主舞台，台上的角色圖騰被擠壓成奶油般的柔軟形狀，讓整個舞台看起來就像童話故事裡的一塊超大蛋糕，腦中的幻想通通化成現實，充滿慶典氛圍。

還有以家為概念設計的「城市聚光燈」燈區，透過音樂與燈光展示作為國境之門的桃園的多樣文化特色，閩南、客家、原住民、新住民與眷村等各式文化、信仰、節慶習俗等，化作一個個燈飾造景，輔以視覺、聽覺、觸覺、嗅覺等不同體驗，打造「大家都以台灣為家」的溫暖人文多元饗宴。還有展現13種不同宗教信仰的「福光滿意讚」宗教祈福燈區，東西方文化匯聚一堂，不同神祈都共同守護同一個願望：願台灣國運昌隆、人民平安吉祥，新的一年逛燈會一定要到這區走走為自己「淨化」一下。

2025台灣燈會將光影藝術延展至超過20公頃的城市空間，涵蓋青塘園、樂天桃園棒球場、世客博轉運站等地，並透過A18至A19捷運廊道巧妙串聯，桃園成為一座名副其實的「親子城」。燈會中還有小彩蛋等你來發現！設計公司特別以當地埤塘為靈感，創造了六款俏皮可愛的小怪獸作為燈區吉祥物，這些藏身於燈光間的小怪獸，象徵燈會精神與桃園的自然之美，絕對是燈會現場的最佳亮點！

▲記者會上，交通部觀光署林信任副署長也預祝活動圓滿成功。（圖／桃園市政府提供）

▲台灣燈會燈區主題揭告暨形象影片發布記者會記者會圓滿成功。（圖／桃園市政府提供）

彰顯桃園在硬體建設與藝術創作上實力的2025台灣燈會，結合了光影與文化，為這座城市注入了獨特的文化生命力，從視聽震撼享受到與燈飾的互動體驗，這一趟全家共享的夢幻旅程，讓參與旅客深刻體會城市的無限魅力，明年2月，別忘了到桃園感受獨一無二的光影饗宴！

2025台灣燈會在桃園

【時間】

主燈展場（機場捷運A18高鐵桃園站）2025/2/12（三）～2/23（日）

光的遊戲場（機場捷運A19桃園體育園區站）2025/2/7（五）～2/23（日）

【地點】

主燈燈區：桃園機場捷運A18高鐵桃園站

光的遊戲場燈區：桃園機場捷運A19桃園體育園區站

【活動官網】https://2025taiwanlanternfestival.org/

（桃園市政府廣告）

