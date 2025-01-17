全台最潮列車來了！滿滿棒球元素的「微笑冠軍號」啟航　AI互動×棒球熱血×燈會炫光一次滿足！

▲觀光署長周永暉（右2）與臺鐵董事長杜微（左1）以及2024年世界棒球12強賽中華隊球員黃子鵬（左2）、陳冠宇（左3）、郭俊麟（中）、林立（右3）等人，一同見證微笑冠軍號正式啟航。（圖／記者周宸亘攝，下同）

記者楊智雯／樹林報導

2025台灣燈會將於桃園盛大展開，今年有更潮的方式到現場喔！為宣傳燈會並鼓勵旅客使用大眾交通工具安排燈會行程，延續2024年世界棒球12強賽冠軍熱潮，交通部觀光署攜手國營臺鐵公司打造首班與AI科技結合的彩繪列車「微笑冠軍號 - Have a Trip with Champion！」，觀光署長周永暉與臺鐵董事長杜微以及2024年世界棒球12強賽中華隊球員黃子鵬、陳冠宇、郭俊麟、林立等人，受邀出席見證微笑冠軍號正式啟航，即日起到6/30不定期行駛於蘇澳-嘉義區間，這班彩繪列車準備用滿滿的AI科技和超萌彩繪，讓民眾搭乘時可以大玩有趣的AI科技，以及體驗台灣棒球的熱血與台北燈節的熱鬧氣氛。

▲交通部觀光署署長周永暉提到微笑冠軍號有三大特色。

臺鐵觀光列車旅遊行程深受國內外民眾喜愛，這次的微笑冠軍號更是讓鐵道迷躍躍欲試！交通部觀光署署長周永暉表示：「微笑冠軍號有三大特色，首先，列車以「微笑」為主題，展現微笑台灣的概念，車身上都是棒球元素呼應中華隊獲得冠軍的榮耀，第二個特色是列車首度融入AI元素，推出打卡拍照獲獎活動，旅客可以在車廂內以及車身上找到球員彩繪的棒球一起合照，同時照著指定步驟還可以將自己的AI照投影在燈會現場的大螢幕上，第三個特色是這輛列車也連結觀山、北海岸等風景區，期望這班列車能為2025台灣燈會帶來更多人潮，同時帶領旅客體驗台灣的活力與藝術之美」。

▲臺鐵董事長杜微宣布「微笑冠軍號」為小龍年首班推出的特色列車。

為了年度熱鬧豋場的台灣燈會，臺鐵除了打造「微笑冠軍號Have a Trip with Champion！」之外，還有一系列相關活動應援，臺鐵董事長杜微表示：「延續中華棒球隊的冠軍榮耀精神，臺鐵將繼續提供最優質的運輸服務」，臺鐵董事長杜微也宣布「微笑冠軍號」為小龍年首班推出的特色列車，行駛路線覆蓋基隆至嘉義，同時，2/12桃園燈會開始後，臺鐵也將推出限量版專屬便當盒及打拋肉風味的特色便當，售完為止，此外，臺鐵熱門的環島之星及山嵐號觀光列車觀光列車也都上路，主打輕奢旅遊，以台灣山海景色變幻為主題，並提供精緻下午茶，路線多元、全台民眾都有機會體驗，期望能為台灣鐵道觀光帶來新氣象。

▲設計師李明道打造「微笑冠軍號Have a Trip with Champion！」。

▲▼李明道提到設計靈感來自2024年世界棒球十二強賽中華隊獲冠的熱情與驕傲，車身上滿滿棒球元素。

▲搭車時不妨找一找球員畫的球在哪。

在車站首度亮相的微笑冠軍號Have a Trip with Champion！一出場就讓民眾忍不住紛紛搶拍，這麼搶眼的彩繪列車是由設計師李明道經手打造，李明道提到設計靈感來自2024年世界棒球十二強賽中華隊獲冠的熱情與驕傲，列車內外充滿以棒球為主題的微笑表情設計，車身上也特別藏了四位球星黃子鵬、陳冠宇、林立和郭俊麟的手繪微笑棒球，讓球迷們在搭乘的時候有機會與偶像簽名球合影，同時車廂內也設計成四季的代表色系，為旅客帶來不同的氛圍感受，車廂中還展示各大風景區代表動物標籤，旅客搭台鐵在國內旅遊時不妨找一找。

▲▼中華隊四位球星黃子鵬、陳冠宇、郭俊麟及林立，期待乘客們能從彩繪列車中感受到台灣棒球的活力。

中華隊四位球星黃子鵬、陳冠宇、郭俊麟及林立，在「微笑冠軍號」記者會上分享搭乘台鐵的經驗與彩繪列車的期待。黃子鵬和陳冠宇表示，常因比賽訓練搭乘台鐵，對這次結合棒球元素的彩繪列車感到興奮，林立則回憶起兒時搭火車時買票不太容易，並期盼更多原住民鄉親能便捷利用台鐵。郭俊麟則幽默地回應其彩繪肖像，笑稱畫的表情相當傳神。球員們皆對能參與此活動，讓更多人看見台灣棒球的熱情感到榮幸，並期待乘客們能從彩繪列車中感受到台灣棒球的活力。

▲車廂內也設計成四季的代表色系，為旅客帶來不同的氛圍感受。

觀光署表示，今年首次嘗試運用先進AI科技結合彩繪列車，民眾從坐上列車的那一刻就開始參與台灣燈會，用手機掃描車廂上的QRCode即可用AI科技生成自己在不同景點旅遊的模樣，抵達燈會現場即可投放到5公尺高的「時空之塔」燈組大螢幕上，只要完成這個步驟即有機會抽棒球抱枕等好禮！

▲車廂中還展示各大風景區代表動物標籤。

棒球迷和旅遊控們快衝啊！「微笑冠軍號」已正式啟航，即日起至6月30日不定期行駛於蘇澳-嘉義區間！不只能和球星手繪棒球合照，還能用AI玩轉燈會，把你的專屬影像投放到5公尺高的大螢幕上，想體驗這波結合棒球熱血和燈會的旅程，現在就上網查時刻表，搶先搭上這班超潮彩繪列車吧！