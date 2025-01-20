快訊／徐巧芯大姑夫妻涉替詐團洗錢　一審判決結果曝

▲國民黨立委徐巧芯老公的姊姊劉向婕（左）與丈夫杜秉澄（右），被控涉以虛擬貨幣交易替詐團洗錢。（圖／記者劉昌松攝）

記者黃哲民／台北報導

國民黨立委徐巧芯丈夫的姊姊劉向婕，與老公杜秉澄被控利用虛擬貨幣交易幫詐團洗錢，涉犯《組織犯罪防制條例》等罪嫌，杜男自稱單純幣商，否認參與犯罪組織，更爆料握有徐巧芯涉及不法的資料，劉女和同案共犯林于倫、吳沂珊供稱幫杜辦事受牽連，台北地院審結，今（20日）判劉10年徒刑、杜15年徒刑，林8年徒刑、吳6年徒刑，可上訴。

此外，杜、劉連帶沒收犯罪所得68萬6700元，林單獨沒收22萬8900元，吳單獨沒收9萬元，4人另連帶沒收未扣案犯罪所得2188萬4400元。杜、劉到庭聆判後還押。

檢方起訴指稱，劉向婕和丈夫杜秉澄在前年初（2023年），就曾捲入詐欺案被偵辦，因證據不足獲不起訴，但劉向婕名下的京品國際公司、杜秉澄的漢澄稀土材料公司等帳戶被列為警示、無法使用，劉、杜2人借用劉女高中同學林于倫的東霖公關公司帳戶，繼續幫客戶買賣虛擬貨幣。

後來台北市警局刑警大隊接獲報案，查出遭詐民眾把錢匯入指定帳戶，經2、3層轉帳，最後流入東霖公司帳戶，估算2023年7月到同年9月間，至少53位受害人匯款共逾2700萬元，被劉女等人提領一空，涉從中抽佣3%，其餘繳回詐團。

警方報請台北地檢署指揮偵辦，去年（2024年）3月25日發動搜索，拘提劉向婕、杜秉澄、林于倫到案，3人都否認犯罪，辯稱不知買家支付虛幣款項來源是髒錢，3人都被聲押禁見獲准，將近4個月後，檢方去年7月17日起訴3人與劉女助理吳沂珊，涉犯加重詐欺、洗錢與《組織犯罪防制條例》等罪嫌。

▲同案共犯林于倫聲稱與劉向婕是好友，幫忙跑腿處理虛幣金流卻受牽連。（圖／記者黃哲民攝）

杜秉澄自稱是遭詐團誘導、操縱的幣商，陷入巨大犯罪中，他願認錯，但對於要認什麼罪，卻反覆其詞，更在起訴後的接押庭中，再度爆料指稱徐巧芯涉及國造潛艦聲紋等3件弊端。

杜男還宣稱因為說太多，在看守所裡被「特別安檢」、感覺有人施壓，他有人身安全問題，「很嚴重，不說怕會來不及」等語。不過關押他的台北看守所聲明指出，杜絕違禁物品流入所內，對所有收容人一體適用，若有疑問可申訴，「而非空泛指摘」。

本案因徐巧芯曾說婆婆貸款2000萬元給大姑夫妻開公司，她給婆婆100萬元繳銀行利息應急，引發綠營成員告發徐涉共犯詐欺等罪嫌，北檢另分「他」字案調查中，徐去年4月解釋給婆婆錢跟大姑夫妻無關，但接著又被杜秉澄出庭爆料涉弊，使案情受矚目。

徐巧芯去年6月被媒體求證時，聲明「對於該詐騙犯的謊言與造謠，一概不予回應」、「同時再次提醒媒體，切勿拿詐騙犯的說法當成聖旨，指控一個無辜的人」。

此外，杜秉澄歷次出庭說到激動處，手常會不自主狂抖、身體會躁動，且對於法官逐一訊問核對的對話紀錄等證據，杜的說詞跌跌撞撞，不時停頓思索，唯一堅定不移地，就是堅稱「我不是詐騙集團」。

劉向婕辯稱聽從丈夫主導聯繫虛幣交易客戶、製作KYC（Know Your Customer，認證客戶身分背景程序）等資料，她不懂這些文件，也不懂丈夫和客戶慣用的術語，願承認洗錢但絕沒參與詐團，律師主張劉受杜家暴、獲法院核發保護令，2人「非正常夫妻關係」，企圖藉此跟杜切割。

徐巧芯去年4月反擊外界對她有無涉及本案的傳聞時，已揭露杜秉澄涉家暴劉向婕。法官質疑劉女去年3月聲請保護令，比本案犯罪時間晚了半年以上，似無關聯性，律師指稱家暴事件「冰凍三尺、非一日之寒，是日積月累的」。

▲同案共犯吳沂珊是杜秉澄高中學妹、擔任劉向婕助理，出庭認罪求緩刑。（圖／記者黃哲民攝）

林于倫在起訴移審後獲准交保50萬元，受訪表示：「會努力捍衛我的清白，謝謝！」他出庭堅稱跟劉向婕有交情，才替杜秉澄處理虛幣金流，並一再確認資金合法性，強調「不合法的我不要」，杜保證會篩選客戶卻出事，他幫忙跑腿遭連累。

吳沂珊不僅是劉向婕助理，也是杜秉澄高中學妹，她在偵查中交保10萬元，出庭供稱聽從劉、杜指示，「利用空閒」管理群組、引導會員註冊虛幣帳號、追蹤虛幣交易兌換與提款等，曾「意識到」可能幫詐團洗錢，但相信杜男自稱合法幣商、沒有多問，她願認罪繳回每月3萬元薪水，希望緩刑。