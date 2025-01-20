　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／徐巧芯大姑夫妻涉替詐團洗錢　一審判決結果曝

▲▼徐巧芯大姑劉向婕(左起)與丈夫杜秉澄涉嫌共犯洗錢罪遭收押。（圖／記者劉昌松攝）

▲國民黨立委徐巧芯老公的姊姊劉向婕（左）與丈夫杜秉澄（右），被控涉以虛擬貨幣交易替詐團洗錢。（圖／記者劉昌松攝）

記者黃哲民／台北報導

國民黨立委徐巧芯丈夫的姊姊劉向婕，與老公杜秉澄被控利用虛擬貨幣交易幫詐團洗錢，涉犯《組織犯罪防制條例》等罪嫌，杜男自稱單純幣商，否認參與犯罪組織，更爆料握有徐巧芯涉及不法的資料，劉女和同案共犯林于倫、吳沂珊供稱幫杜辦事受牽連，台北地院審結，今（20日）判劉10年徒刑、杜15年徒刑，林8年徒刑、吳6年徒刑，可上訴。

此外，杜、劉連帶沒收犯罪所得68萬6700元，林單獨沒收22萬8900元，吳單獨沒收9萬元，4人另連帶沒收未扣案犯罪所得2188萬4400元。杜、劉到庭聆判後還押。

檢方起訴指稱，劉向婕和丈夫杜秉澄在前年初（2023年），就曾捲入詐欺案被偵辦，因證據不足獲不起訴，但劉向婕名下的京品國際公司、杜秉澄的漢澄稀土材料公司等帳戶被列為警示、無法使用，劉、杜2人借用劉女高中同學林于倫的東霖公關公司帳戶，繼續幫客戶買賣虛擬貨幣。

後來台北市警局刑警大隊接獲報案，查出遭詐民眾把錢匯入指定帳戶，經2、3層轉帳，最後流入東霖公司帳戶，估算2023年7月到同年9月間，至少53位受害人匯款共逾2700萬元，被劉女等人提領一空，涉從中抽佣3%，其餘繳回詐團。

警方報請台北地檢署指揮偵辦，去年（2024年）3月25日發動搜索，拘提劉向婕、杜秉澄、林于倫到案，3人都否認犯罪，辯稱不知買家支付虛幣款項來源是髒錢，3人都被聲押禁見獲准，將近4個月後，檢方去年7月17日起訴3人與劉女助理吳沂珊，涉犯加重詐欺、洗錢與《組織犯罪防制條例》等罪嫌。

▲▼徐巧芯大姑劉向婕與丈夫杜秉澄涉利用虛擬貨幣交易幫詐團洗錢，同案共犯林于倫是劉女好友，13日到台北地院出庭不認罪。（圖／記者黃哲民攝）

▲同案共犯林于倫聲稱與劉向婕是好友，幫忙跑腿處理虛幣金流卻受牽連。（圖／記者黃哲民攝）

杜秉澄自稱是遭詐團誘導、操縱的幣商，陷入巨大犯罪中，他願認錯，但對於要認什麼罪，卻反覆其詞，更在起訴後的接押庭中，再度爆料指稱徐巧芯涉及國造潛艦聲紋等3件弊端。

杜男還宣稱因為說太多，在看守所裡被「特別安檢」、感覺有人施壓，他有人身安全問題，「很嚴重，不說怕會來不及」等語。不過關押他的台北看守所聲明指出，杜絕違禁物品流入所內，對所有收容人一體適用，若有疑問可申訴，「而非空泛指摘」。

本案因徐巧芯曾說婆婆貸款2000萬元給大姑夫妻開公司，她給婆婆100萬元繳銀行利息應急，引發綠營成員告發徐涉共犯詐欺等罪嫌，北檢另分「他」字案調查中，徐去年4月解釋給婆婆錢跟大姑夫妻無關，但接著又被杜秉澄出庭爆料涉弊，使案情受矚目。

徐巧芯去年6月被媒體求證時，聲明「對於該詐騙犯的謊言與造謠，一概不予回應」、「同時再次提醒媒體，切勿拿詐騙犯的說法當成聖旨，指控一個無辜的人」。

此外，杜秉澄歷次出庭說到激動處，手常會不自主狂抖、身體會躁動，且對於法官逐一訊問核對的對話紀錄等證據，杜的說詞跌跌撞撞，不時停頓思索，唯一堅定不移地，就是堅稱「我不是詐騙集團」。

劉向婕辯稱聽從丈夫主導聯繫虛幣交易客戶、製作KYC（Know Your Customer，認證客戶身分背景程序）等資料，她不懂這些文件，也不懂丈夫和客戶慣用的術語，願承認洗錢但絕沒參與詐團，律師主張劉受杜家暴、獲法院核發保護令，2人「非正常夫妻關係」，企圖藉此跟杜切割。

徐巧芯去年4月反擊外界對她有無涉及本案的傳聞時，已揭露杜秉澄涉家暴劉向婕。法官質疑劉女去年3月聲請保護令，比本案犯罪時間晚了半年以上，似無關聯性，律師指稱家暴事件「冰凍三尺、非一日之寒，是日積月累的」。

▲▼徐巧芯大姑劉向婕與丈夫杜秉澄涉利用虛擬貨幣交易替詐團洗錢，同案共犯吳沂珊是杜男高中學妹、擔任劉女助理，9日到台北地院出庭。（圖／記者黃哲民攝）

▲同案共犯吳沂珊是杜秉澄高中學妹、擔任劉向婕助理，出庭認罪求緩刑。（圖／記者黃哲民攝）

林于倫在起訴移審後獲准交保50萬元，受訪表示：「會努力捍衛我的清白，謝謝！」他出庭堅稱跟劉向婕有交情，才替杜秉澄處理虛幣金流，並一再確認資金合法性，強調「不合法的我不要」，杜保證會篩選客戶卻出事，他幫忙跑腿遭連累。

吳沂珊不僅是劉向婕助理，也是杜秉澄高中學妹，她在偵查中交保10萬元，出庭供稱聽從劉、杜指示，「利用空閒」管理群組、引導會員註冊虛幣帳號、追蹤虛幣交易兌換與提款等，曾「意識到」可能幫詐團洗錢，但相信杜男自稱合法幣商、沒有多問，她願認罪繳回每月3萬元薪水，希望緩刑。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
考生拍學測試卷PO網嗆「考個氣氛」　大考中心逮人：最重全部0
快訊／徐巧芯大姑夫妻涉替詐團洗錢　一審判決曝
疑獨厚黑熊學院一場園遊會300萬　藍委900萬預算全砍
年收240萬！碩男偷40元高麗菜被逮
吳思瑤「親吻」柯建銘疑深偽造假　最高檢出手查來源
大砍預算！數發部急喊「無法上網買車票」　媒體人笑了
砍汐止白匏湖社宅1.5億預算　藍委：買不到鹹酥雞的地方誰要住

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

119消防節緬懷殉職打火弟兄　消防局向陳俊宏、郭寬雄銅像致意

獨／佛學作家王薀捲精舍殺人　信眾曝「王老師」神秘洗腦儀式

快訊／徐巧芯大姑夫妻涉替詐團洗錢　一審判決結果曝

前檢座淪囚犯變黑牌律師！喊冤沒詐欺...自爆逼美女證人上床原因

吳思瑤「親吻」柯建銘疑深偽造假　最高檢出手查來源

快訊／台84線砂石車追撞！拖板車司機「噴飛橋下」無呼吸心跳送醫

幫士官按摩喊「讓你舒服」還在耳邊吹氣　海陸連長拚清白吞敗

台中男走斑馬線遭撞飛！女駕駛辯「完全沒看到」　恐怖瞬間曝

快訊／水泥灌漿出人命！整面磚牆倒塌重壓　女工人口鼻出血亡

快訊／李威現身北檢！疑為王薀「出謀劃策」　捲精舍殺人3度出庭

蝦皮物流車國道自撞成廢鐵！ 車頭懸空駕駛一度受困

【這個背影太帥了！】陸發生4.6地震！他霸氣背起行動不便同學往外逃

楊子拿鑽戒「再求婚」 打電話3次...黃聖依全沒接

Ryu、Yuma宣布離婚「賣掉愛巢」　哽咽道別：深深傷害了彼此

【無痕山林】男秀 #登山 #清鍋具 妙招 #廚餘湯 一口吞

【這怎開的？】轎車下橋竟突然原地起跳　彈跳技能簡直點滿

【不說以為是姊妹】媳婦幫66歲婆婆改造成「街頭辣妹風」成果超成功！

A-Lin帶酒杯上台　自嘲「漂亮丈母娘」

楊千霈證實離婚！8年婚畫句點　閃婚陷2歧異：我們都很任性

周杰倫❤昆凌結婚10週年　跳舞放閃：要一直幸福

119消防節緬懷殉職打火弟兄　消防局向陳俊宏、郭寬雄銅像致意

獨／佛學作家王薀捲精舍殺人　信眾曝「王老師」神秘洗腦儀式

快訊／徐巧芯大姑夫妻涉替詐團洗錢　一審判決結果曝

前檢座淪囚犯變黑牌律師！喊冤沒詐欺...自爆逼美女證人上床原因

吳思瑤「親吻」柯建銘疑深偽造假　最高檢出手查來源

快訊／台84線砂石車追撞！拖板車司機「噴飛橋下」無呼吸心跳送醫

幫士官按摩喊「讓你舒服」還在耳邊吹氣　海陸連長拚清白吞敗

台中男走斑馬線遭撞飛！女駕駛辯「完全沒看到」　恐怖瞬間曝

快訊／水泥灌漿出人命！整面磚牆倒塌重壓　女工人口鼻出血亡

快訊／李威現身北檢！疑為王薀「出謀劃策」　捲精舍殺人3度出庭

119消防節緬懷殉職打火弟兄　消防局向陳俊宏、郭寬雄銅像致意

全台「土逗鳥」普查　雲林佔1萬3829隻居冠！

速審速決！珠海隨機撞人釀35死　肇事司機今被「執行死刑」

獨／佛學作家王薀捲精舍殺人　信眾曝「王老師」神秘洗腦儀式

考生拍學測試卷PO網嗆「考個氣氛」　大考中心逮人：最重全部0分

福添福基金會連16年尾牙圍爐　照顧弱勢家庭失依兒

台南勞局落實希望家園　農曆年前趕修繕助弱勢安居

內政部強化民防2218萬預算　藍全數凍結、白又要砍1109萬

血庫亮紅燈！　台電嘉義區處發動捐血活動

強化兒少性剝削防治概念　嘉義地檢署入校宣講

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

社會熱門新聞

17歲傳播妹遭灌醉　3人撿屍摩鐵輪流性侵

24歲網紅廟會攝影師遭撞死　角頭「鴨頭」私壇慟發聲

車禍要女大生「肉償」！男檢察官遭降調　基層氣炸

保時捷女國道刁車拒拖吊　慘遭判刑

刮刮樂大獎在新北！幸運男拜完「這尊」刮中1200萬

「王薀老師」驚人開銷曝　女兒揭荒唐奢豪生活

退休後才向鴻海討10億　戴正吳出手原因曝

即／水泥灌漿出人命　女工人口鼻出血亡

死囚黃麟凱遺體今火化！家屬未到場

撞擊瞬間畫面！24歲男噴飛半樓高重落地亡

討10億獎金　前夏普會長戴正吳告鴻海、郭台銘

曾逼美女證人上床入獄　檢察官當無照律師又被訴

快訊／上班快改道！　國道事故塞爆

女星出庭「看推拿影片淚崩」　整復師反擊

更多熱門

相關新聞

百億拿督一周報到4次好苦　求放寬遭駁回

百億拿督一周報到4次好苦　求放寬遭駁回

擁有馬來西亞拿督頭銜的新力旺集團總裁莊周文，2021年因涉嫌利用博弈平台洗錢狂撈594億元，一度遭收押禁見，後又以3億天價交保。不過，莊周文每周有4天都要到派出所報到，近期以「生病看診、父親在屏東」等理由，向法院聲請放寬，無需再報到，遭法院駁回。

輔導長莒光日播八炯片嗆「藍白跟中共瓜葛」　徐巧芯要顧立雄給交代

輔導長莒光日播八炯片嗆「藍白跟中共瓜葛」　徐巧芯要顧立雄給交代

警官助黃金大亨洗錢千億　「虛幣女神」現身作證

警官助黃金大亨洗錢千億　「虛幣女神」現身作證

刑事局2警官、土城偵查隊長移送北檢

刑事局2警官、土城偵查隊長移送北檢

被烏龍爆料跟林秉文喝酒！藍中評委幫喊冤　梁文傑還原真相

被烏龍爆料跟林秉文喝酒！藍中評委幫喊冤　梁文傑還原真相

關鍵字：

徐巧芯虛擬貨幣洗錢加重詐欺組織犯罪

讀者迴響

熱門新聞

更強冷氣團恐10°C↓　陽明山可望降雪

藍白大刪預算！最新iPhone 17、Switch 2遭殃　台灣人恐不好買了

17歲傳播妹遭灌醉　3人撿屍摩鐵輪流性侵

約砲台男星「遇過此生最小」！

24歲網紅廟會攝影師遭撞死　角頭「鴨頭」私壇慟發聲

美女主播「報男星性侵新聞」突昏倒！遭揣測性朝貢受害

全台最大玫瑰花園免費開園

全台首座野奢渡假村在嘉義　年底試營

396萬人領錢了！　勞保局各項年金過年前接力入帳

ATM上有「超大型巨蛇」在爬　民眾路過驚呆

快訊／今「大寒」升級強烈冷氣團　轉雨時間曝

今大寒「6禁忌」穿2色轉運　3生肖、3星座偏財旺

「只有公視敢讓諧星當主角」黃鐙輝淚謝！

車禍要女大生「肉償」！男檢察官遭降調　基層氣炸

台灣洗腎率世界第1！醫揭「1隱形殺手」步步侵蝕腎臟

更多

最夯影音

更多

蝦皮物流車國道自撞成廢鐵！ 車頭懸空駕駛一度受困

【這個背影太帥了！】陸發生4.6地震！他霸氣背起行動不便同學往外逃

楊子拿鑽戒「再求婚」 打電話3次...黃聖依全沒接

Ryu、Yuma宣布離婚「賣掉愛巢」　哽咽道別：深深傷害了彼此

【無痕山林】男秀 #登山 #清鍋具 妙招 #廚餘湯 一口吞

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面