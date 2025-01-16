助黃金大亨洗錢千億3警官交保　「虛幣女神」現身作證畫面曝光

記者劉昌松、黃資真／台北報導

新北土城分局偵查隊長黃祺瑋、刑事局二大隊偵查正伍國榮、張雅綸，涉嫌助捲入88會館案的「黃金大亨」睿森銀樓負責人涂誠文以泰達幣洗錢，目前黃、伍、張均以50萬元交保，另「虛幣女神」張于庭也被依證人身分傳喚到案說明，訊後請回。

▲黃姓偵查佐涉洗錢案，幣竟營運長「虛幣女神」張于庭以證人身分到案說明。（圖／資料照、記者劉昌松攝）



新北刑大15日兵分19路搜索刑事局、新北市警土城分局、涉案警官住處，帶回約談的6人除了新北土城分局偵查隊長黃祺瑋、刑事局2偵查佐之外，還包括黃祺瑋妻子、伍國榮父母及涂誠文成立的揚盛集團登記負責人李勁寬，另找來的2名證人為畢竟科技公司登記負責人劉昱森、幣竟營運長「虛幣女神」張于庭，訊後黃、伍、張以50萬元交保，其餘5人請回。

▲土城分局偵查隊長黃祺瑋涉嫌以泰達幣洗錢，訊後50萬交保。（圖／記者劉昌松攝）



至於「睿森銀樓洗錢案」，源於2023年88會館負責人郭哲敏涉洗錢案爆發後，檢警同不追查涂誠文睿森銀樓洗錢案，因發現中部地區司法機關以及國稅局等單位也都有案件，相關公務機關研商案件分工後沒多久，突然發現涂誠文行蹤開始飄忽不定，在2023年11月執行大動作搜索拘提，懷疑涂誠文已從南部偷渡出境。

檢察官根據查扣資料、勾稽金流，懷疑涂誠文2020年到2023年間，找業務員以遊戲點數或虛擬貨幣交易為名，協助國內外292個非法博弈平台收、出金，然後用揚盛集團的畢竟、天梵天、和明等公司及白手協會、動物協會等機關帳戶洗錢，揚盛集團從中獲利33億元，同時逃漏稅近3億元。

▲目前遭起訴的睿森銀樓負責人涂誠文仍在逃亡中。（圖／翻攝涂誠文臉書）



北檢偵查終結後，將協助處理加密貨幣的畢竟公司負責人許冠智，畢竟營運長「虛幣女神」張于庭，以及揚盛集團幹部、睿森銀樓員工等27人依《洗錢防制法》、《組織犯罪條例》、《稅捐稽徵法》等罪起訴，另外通緝逃亡中的涂誠文，並分案追查是否有公務人員事先走漏消息，讓涂有機會潛逃。