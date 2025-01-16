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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

輔導長莒光日播八炯片嗆「藍白跟中共瓜葛」　徐巧芯要顧立雄給交代

▲▼國防部長顧立雄 國安局長蔡明彥 立法院國防委員會 答詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國防部長顧立雄答詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

網紅八炯日前曝光中國透過中間人誘拉台灣人申辦「中國身分證」，其中間人聲稱，已有近20萬台灣人握有中國身分證。對此，內政部長劉世芳日前表示，目前查下來有中國身分證的少於10人。藍委徐巧芯今（16日）質詢時踢爆，軍中有輔導長在莒光日播八炯影片，還稱國民黨、民眾黨跟中共瓜葛，她質問，國軍應該要保持中立吧？國防部長顧立雄則回應，《國防法》裡有要求國軍維持政治中立，針對此事會去查證跟了解。

徐巧芯今質詢時表示，如果照八炯影片的說法，百分之一的國人有中國身分證，可能有1%的人潛藏在部隊中，志願役簽署的有載明不能雙重國籍，如果不算義務役可能更多，台灣有可能20萬人同時擁有中華民國跟中華人民共和國身分證嗎？

顧立雄回應，就他了解，這有「身分證、定居證、居住證」三種不同類別要拿到中國身分證需要放棄中華民國戶籍、台胞證也沒有了，這部分要有區隔，放棄戶籍跟台胞證的話，國防部可以想辦法查出來國軍有無這樣的狀況。

徐巧芯指出，代表八炯的影片內容就是假訊息，去年12月19日五三工兵群工兵支援營的裝備連中，林姓連輔導長要播放莒光影片前，先播放了八炯影片給國軍弟兄看，PUA國軍，還說某些政黨跟中共一定有瓜葛，就是國民黨跟民眾黨，國軍應該要保持中立吧？他播放假訊息影片，還告訴大家是國民黨跟民眾黨做的，這樣的做法合理嗎？

顧立雄表示，國防法裡有要求國軍維持政治中立，委員剛剛才告知這個訊息，必須先去確切了解脈絡跟查證才能回答委員，自己無法立即回應，會詳細做了解。

徐巧芯直言，沒有問題，相關資料會提供國防部，這是親朋好友當兵發生的事情，沒有什麼造假可能性，應該要好好管理部隊，他可以有政黨傾向跟喜歡的網紅，但不該在播放莒光園地前播放這樣的影片，還講國民黨跟民眾黨，就算今天講民進黨也不應該，不該把政治意識形態帶到軍中，還用教育的方式PUA國軍。

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