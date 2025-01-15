被烏龍爆料跟林秉文喝酒！藍中評委幫喊冤　梁文傑還原真相：沒再遇過

▲陸委會副主委梁文傑被徐巧芯烏龍爆料，國民黨中評委陳茂嘉幫忙喊冤。（資料照／記者任以芳攝）



記者陶本和／台北報導

國民黨立委徐巧芯日前指控陸委會副主委梁文傑曾與涉88會館地下匯兌案的被告林秉文喝酒；不過，國民黨中評委陳茂嘉15日公開為梁文傑喊冤，並且還原當天狀況。對此，《ETtoday新聞雲》記者去電再向梁文傑確認，梁重申，是陳茂嘉邀請他去討論PGTalk的錄影，那是第一次也是唯一一次遇到林秉文，而且現場大多數人都不認識，只認得出資深藝人、影帝高捷。

徐巧芯日前指控梁文傑曾經與林秉文喝酒，後來又在社群媒體上跟林秉文對嗆。對此，國民黨中評委陳茂嘉15日接受美麗島電子報董事長吳子嘉的訪問時，還原當天聚會的原委，並且幫梁文傑喊冤。

「梁文傑被爆這個算很無辜！」陳茂嘉直呼，當天因為有資深藝人高捷在現場，所以有人拿手機拍照，才會有畫面會流出去，可是林秉文當天其實是很晚才到場，梁文傑跟林秉文根本沒有什麼交集。

陳茂嘉表示，自己跟梁文傑的政治理念不同，但不違法之下，有事情時，梁文傑都很幫忙；至於根據爆料畫面中，有很多「漂亮女性」一事，陳茂嘉也說，當天女生其實不多，而且都是別人帶去的，梁文傑的旁邊坐的都是男生。

對於陳茂嘉所還原的狀況，《ETtoday新聞雲》記者再去電向梁文傑確認，梁重申，他在第一時間就有對外強調，當天是陳茂嘉邀請才去的，是想要找他上節目，邀請上PGTalk的錄影，所以找他去聊一聊，就正好有這樣的聚會。

「那一天是我第一次遇到林秉文，從此之後再也沒有碰過他。」梁文傑也說，當天現場大多數人，他也不認識，只認得出資深藝人、影帝高捷。