高雄吃完尾牙搭計程車返屏東手機不見求助東港警找回

▲東港警分局林邊分駐所巡佐林文欽、警員葉宜瑄找到阮男手機 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

阮姓男子在高雄吃完公司尾牙，搭計程車回屏東縣林邊鄉，在火車站下車後發現手機不見了，遍尋不著，研判落在計程車上，但未記下計程車牌，著急求助東港警分局，員警打手機無人接聽，調閱監視系統，在他下車點附近，「喝點酒，神智較不清楚」，很不好意意，也感激警方暖心協助找回。

東港警分局林邊分駐所巡佐林文欽、警員葉宜瑄於近日擔服巡邏勤務時，接獲民眾報案稱遺失手機，趕往現場了解。

40歲阮姓男子向警方表示晚間在高雄吃完公司尾牙後，從高雄搭乘計程車返回林邊，於林邊火車站下車後便發現手機遺失，認為手機是掉在計程車上。

而他又未記住計程車車牌號碼，眼看計程車已遠去，焦急無助之下才跑進林邊分駐所求助；員警先行撥打阮男手機，結果並無人接聽，詢問阮男是否有在現場找過手機？阮男堅定向警方表示現場找過都找不到，於是員警陪同阮男至其下車處周邊，協助尋找並調閱監視器，眼尖發現到他的手機掉在下車點附近。

他對於誤報一事感到不好意思，表示自己有喝酒，神智較為不清，並對員警鍥而不捨的協助，相當感激。

東港警分局提醒，搭乘大眾交通工具，下車時應留意是否有遺漏隨身物品，如有必要可將車牌號碼記下，避免財物遺失時難以找回。