公司尾牙一堆「1流程」　全場都怕爆：爛透了這文化

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

對有些員工來說，尾牙將近並不讓人期待，因為有些公司是讓員工準備餘興節目。百萬網紅Cheap就在粉專表示，朋友傳了一張公司尾牙流程給他，一看到一堆員工表演，他用想的就覺得累，「什麼創意、團隊合作= =？講得很好聽，但已成為員工的惡夢」，話題引發熱議。

Cheap在粉專發文，先是hashtag帶出主題「#尾牙表演的歷史」，說他收到朋友傳給他看的公司尾牙流程，結果上面有一大堆員工表演，「我光想到就累，如果有錢就算了，重點還沒錢= =？」

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接著他下第二個hashtag「#到底是誰要員工表演的啦」，他猜最早的尾牙，單純是請員工吃頓好的，但只吃飯會很無聊，於是請外面的人來表演，「網路上不是有一張工地秀的價目表，什麼胡瓜、豬哥亮、羅時豐等。」後來中小企業興起，出現一堆小公司，他覺得這些老闆大概就想，花錢找人表演幹嘛？直接請員工上台表演就好。

最後一個hashtag是「#文化傳承」，認為後來那招就一傳十、十傳百，成了企業慣例，還變成評估部門的指標之一。可Cheap就直呼，「什麼創意、團隊合作= =？講得很好聽，但已成為員工的惡夢。發明這招的人可得諾貝爾獎，大概就這樣傳下來了吧？」

他還貼出一張圖，上面寫著「最不想看到的尾牙表演」，從1到5分別為「同事男扮女裝」、「同事跳鋼管舞」、「同事跳抖音舞」、「同事自彈自唱」、「同事表演魔術」，最後一句則是「我看同事表演幹嘛？」

貼文引發共鳴，「我認識的一間公司，籌備期間加碼到五千塊還沒人要上」、「覺得尾牙目的原本就是為了感謝員工一整年的辛勞，還叫人家表演，這樣不妥吧」、「公家機關全中，而且表演都是新人」、「我最不願意想起的就是尾牙表演了，深受其害」、「每次沒人想表演還要被強迫，爛透了這文化！」但也有人表示，「如果紅包有包厚一點就表演」、「錢到位，要我學狗叫也可以。」