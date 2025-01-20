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全台遊蕩犬降至14萬隻　農業部再推高強度絕育覆蓋計畫

▲農業部大門。（圖／記者楊惠琪攝）

▲農業部公布全台遊蕩犬最新推估數字。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

農業部今發布最新一期全國遊蕩犬隻數量調查推估結果，2024年全國遊蕩犬數量推估為14萬1584隻，與上一次2022年調查結果15萬9697隻相較，遊蕩犬數量減少1萬8113隻、約占11.34％。農業部表示，今年起除針對各縣市人犬衝突或野生動物保育衝突熱區加強管理外，並以同心圓擴散方式推展全區域高強度絕育覆蓋計畫，以加速遊蕩犬族群控制成效。

為確實掌握全國遊蕩犬隻數量變化趨勢，農業部自2018年起每兩年進行一次遊蕩犬調查推估，2024年以村、里為抽樣單位，並考量遊蕩犬數量分布與村里的都市化程度高度相關，依據全國村里的人口密度、從農人口比例及老化指數等進行全國村里分層，從中抽樣739個村里，經統計推估2024年全國遊蕩犬數為14萬1584隻。

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農業部說明，自2017年全國公立動物收容處所「零撲殺」政策推動後，全國遊蕩犬數量調查在2018年至2022年間，從14萬6773隻增至15萬9697隻，但從2024年開始族群已有下降趨勢，顯示農業部以科學化與系統地執行遊蕩犬隻族群管理工作等配套，擴大犬隻絕育量能，已抑制遊蕩犬族群數呈穩定趨勢。

農業部表示，從最新的遊蕩犬推估調查顯示，遊蕩犬族群管理相關配套措施，已有效控制族群擴張，但也重申遊蕩犬族群控制關鍵仍在於飼主責任，呼籲飼主遵守不棄養、不放養、要絕育三大原則，從源頭斷絕遊蕩犬來源，才能根本改善人犬衝突、野生動物與犬隻衝突。

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