遊蕩犬闖牧場「咬死60隻蛋雞」慘況曝　農民心痛：差點被滅場

▲台中一處放牧場遭遊蕩犬闖入咬死逾60隻蛋雞，損失慘重。（圖／農民提供）

記者楊惠琪／台北報導

台中山區一處放牧蛋雞場日前遭遊蕩犬闖入，短時間就造成至少60隻蛋雞慘死，牧場滿地雞屍，畫面驚人。牧場負責人表示，初步瞭解只是鄰近住戶一隻放養犬闖入肆虐，就造成嚴重死傷，所幸即時趕抵現場，否則恐怕直接被「滅場」，預估復養至少半年，大嘆年關難過，只能呼籲政府加強遊蕩犬管制力道。

牧場負責人周先生指出，從事友善農業多年，牧場蛋雞採放牧型態，生產所謂的動物福利蛋，上周五到牧場工作時，驚見地上有蛋雞屍體，越往場區走屍體越多。他心痛說，全部約400隻蛋雞、約有六分之一被咬死，「只有2隻被吃剩下大腿，其他都是被玩死的」，如果再晚個小時到場，恐怕死傷更慘重，直接會被「滅場」。

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周先生說，抵達現場時有看到鄰近住戶放養的遊蕩犬，疑似是鑽圍籬網子漏洞闖入肆虐，雖然已經趕出牧場，但如果飼主又任意放養，恐怕悲劇還會繼續發生，只能希望政府加強遊蕩犬管理，也呼籲飼主善盡管理責任，民眾或團體別再任意餵養，導致遊蕩犬族群持續擴張。

周先生表示，從事友善農業多年，就是希望提供動物友善、生態友善環境，如果是被老鷹等野生動物攻擊就算了，但遊蕩犬是政府管理與人為問題，讓他很難接受，災損更是無法比照天然災害救助辦法申請補助，只能自認倒楣。

農業部動保司副司長陳中興表示，各縣市政府已針對人犬衝突、畜牧業、野生動物衝突嚴重區域劃定遊蕩犬管制熱區，對於有攻擊性的無飼主遊蕩犬進行捕捉收容，並展開行家戶訪視，要求飼主進行登記、絕育，並不得任意放養，農業部從今年起也會跟地方政府共同檢討熱區，希望能更有效控管。

陳中興指出，根據每兩年一次的遊蕩犬隻調查，目前全國約有16萬隻遊蕩犬，數量沒有太大變化，也代表族群控制有效，數量才沒有再攀升。但他也坦言，目前在農村地區的遊蕩犬是混合軍，除了沒有飼主的犬隻外，也有當地住戶的放養犬，會加強從飼主層面管理，也呼籲民眾和團體別再任意餵養，才能有效控制族群量。