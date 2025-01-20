又被爆砍「文化黑潮計畫」13.5億　陳玉珍：文人不要再仰人鼻息

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立委陳玉珍近日提案刪除公視基金會23億元預算槓上多位知名編劇、導演，引用徐宗懋文章嗆聲影劇文化圈「丟掉那隻要飯的碗」，引發眾怒，綠委范雲也指出，陳玉珍甚至想把2024至2027年的「文化黑潮計畫」整個扼殺，批陳是「文化恐怖殺手」。陳玉珍今（20日）受訪回擊，自己畢業於台大中文系，唐詩三百首可以從第一手《感遇》背到最後一首《金縷衣》，會砍預算的初衷緣於不想要文人再仰人鼻息，要照政府意識形態才可以拿補助。

▲陳玉珍近日因砍預算爭議連連。（圖／記者屠惠剛攝）

陳玉珍說，自己雖然個性很強悍但還不到殺手級，雖然武功鼎盛但也文采洋溢，「我在金門是文科女狀元，考上台大中文系，完全沒有離島加分」，所嚮往的立委就是像杜甫說的，「安得廣廈千萬間，大庇天下寒士俱歡顏。」唐詩三百首可以從第一手背到最後一首，應該沒多少立委做得到吧？「但我不會因為別人做不到就說他們是文盲立委、是文化殺手。」

陳玉珍強調，金門非常重視教育，歡迎這些文化人來金門交流，很多東西都需要求證，她念了世界一等一名校，學到了很多事情都要求證的道理，刪預算引述他人文章，文化補助不能一直當作是要飯的，但卻被斷章取義而攻擊，這些不是知識分子的態度。

陳玉珍解釋，自己看了審計部的報告，也有吹哨者來找她檢舉，公視球員兼裁判案例層出不窮，「評審坐檯下，台上就是他的案子，這些都有具體證據，好像文化人得要照政府意識形態才可以拿補助，但文人最需要的是自由創作的空間！」至於昨天公布自己的LINE帳號，陳玉珍直言，訊息絕對都是本人親自回覆，甚至回到了半夜兩點多還在回，「很多人都來私訊我，舉發公視的弊端，我會繼續強力監督公視預算，不要再讓文化人仰人鼻息。」

