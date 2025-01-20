文化部長護預算喊「台漫2027超車日韓」！全場傻眼綠委也遮臉

▲文化部長李遠誇下海口，稱台灣漫畫2027年有望超越日韓。（鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

立法院會今（20日）將繼續審查今年度中央政府總預案，上週通案刪減部分藍白已刪除939.75億元，今、明（21日）兩天磨刀霍霍打算再砍預算；民進黨政府則由行政院帶頭各部會不斷對外哭窮，稱在野要癱瘓國家運作。有網友注意到，先前立院教育文化委員會審查預算時，文化部長李遠竟誇下海口，盼台灣漫畫2027年能夠超越日韓，希望在野立委不要凍結預算，發言引起網友熱議。

立院教育文化委員會去年12月30日審查今年度文化部相關預算時，藍委羅廷瑋提議凍結國家漫畫博物館2,500萬元預算，希望待文化部提出具體改善方針、具體書面報告後再解凍。

李遠馬上回應，國漫館其實推出多項計畫，只有5,000萬元預算其實非常少，接著語出驚人表示「但我們已經有一個綿密的計劃，想要在2027年，達到台灣的漫畫看看能不能夠超車日韓，所以這個錢只是一個剛開始的錢…」強調文化部願意補上報告說明，希望凍結數字降低，「你不能凍結這麼多，因為5,000萬你凍一半我們幾乎沒辦法…」

台漫2027超車日韓的發言一出，全場立委與議事人員面面相覷，連綠委都露出不可置信的表情，低頭遮臉做出懊惱神情。羅廷瑋連忙向部長確認，李遠重申打算在3年內達標，要立委們不要笑，改口說這是他個人的志氣。

羅廷瑋打斷部長，表示自己很嚴肅，但周邊很多人都抱持微笑，直言對於這項頗具前瞻性的計畫當然可以支持，但文化部須要提出具體期程，說服大家3年內台漫要如何超越日韓。

李遠則回應，在他30歲時，台灣電影已經超過很多國家的電影，但羅廷瑋表示，他要看到的是整體發展計畫而非個案，結果李遠反問「那現在要怎樣？」在全場立委只能苦笑，讓召委趕緊介入緩頰。

後來文化部幕僚補充，水電費其實是500萬，保全、清潔、植栽等費用則需要2,000萬，強調國漫館只能維持開館，但策展活動將嚴重受到影響。羅廷瑋表示理解，但要求李遠收回他的話，因為明明是國漫館基礎運作費用，部長卻扣他一頂大帽子，說凍結2,500萬會影響到2027年沒辦法超越日韓。

最後李遠又改口，說5,000萬基本是營運加上活動和國際交流，2027年台漫超越日韓只是他個人期待，希望委員只凍結200萬，最後委員會決議凍結500萬。



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