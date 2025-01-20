拜登任期最後一天行程曝光　回到5年前「入主白宮的起點」

▲拜登將於1月20日卸任，結束50多年政治生涯。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國總統拜登將於明（20）日卸任，並且決定訪問南卡州查爾斯頓（Charleston），在這裡渡過任期內最後一個「完整的一天」。5年前，他贏得南卡州黨內初選，被認為是走上入主白宮之路的關鍵選戰。

根據白宮官員透露，拜登將在「皇家傳道浸信教會教堂」（Royal Missionary Baptist Church）做禮拜，開啟身為總統的最後一天。這是一座歷史悠久的非裔教堂，他2020年競選時也曾造訪這裡，獲得當地眾議員克萊本（James Clyburn）的強力支持。

禮拜結束後，拜登將在「國際非裔美國人博物館」發表演說，紀念馬丁·路德·金恩紀念日（Martin Luther King Jr. Day），談話內容將著重金恩博士留下的影響力，以及後世努力實現他對於公正社會夢想的行動。

《紐約時報》報導，這是拜登最後一次以美國總統身分訪問，也是獻給南卡州及其非裔選民的讚歌。此前，他多次感謝該州選民，讓自己得以透過4年白宮任期，為逾半世紀的政治生涯畫下句點。

2024年1月，拜登訪問該州時，向非裔選民們表示，「事實是，如果沒有南卡州的人民，我不會站在這裡。你們是我成為總統的原因。」

牧師霍特（Isaac Holt）接受當地媒體《郵報與信使》採訪時也說，拜登希望在教堂長椅上，展開任期的最後一天，「他回到了他的起點。」