李威捲虐殺女信徒案　揭精舍主嫌「王薀老師」修行內幕

▲佛學作家王薀（右）因捲入女信徒虐死案，遭檢方聲押獲准，關進看守所。（ETtoday授權）



圖文／鏡週刊

去年7月，一名蔡姓女子渾身是傷，陳屍在台北市大安區一處精舍，戶頭裡近200萬元存款被提領一空，檢警經數月追查，懷疑死者觸怒精舍負責人、知名佛學作家王薀，遭信眾毆打致死，日前將王拘提到案並聲押獲准，王的親信徒弟、藝人李威，案發後疑似獻策，也遭檢方約談，他的徒弟更不乏司法官、律師及白領人士，全案持續偵辦中。本刊調查，王從不拍照，與他碰面須手機關機，且他專吃高檔食材、喝進口礦泉水，並且只穿免洗襪，生活奢華又詭祕。

▲王薀名下並無財產，他位於台北市大安區的精舍，是由信徒捐贈。

案發後，警方調閱監視器，循線查出蔡女是被精舍的吳姓女住持、姜姓女信徒和李姓男信徒用塑膠袋、膠帶綑綁在手推車上，從1公里外的的一間茶室一路推回精舍。專案小組緊急拘提3人，但他們供詞避重就輕，辯稱蔡女身上的傷是自虐。檢方不採信吳女等人說法，將他們聲押禁見獲准。

▲吳姓女住持、李姓男信徒等人，將蔡女綁在手推車上（箭頭處），從茶室推回精舍。（翻攝畫面）

▲警方荷槍實彈前往王薀（紅圈處）精舍將他拘提到案。（翻攝畫面）

警方進一步追查，發現茶室內監視器遭人剪斷線路，再持續過濾沿口監視器，發現精舍負責人王薀在案發當晚，曾到茶室主持讀書會，蔡女疑因不服王的教誨，遭同修施暴，但王薀卻未阻止，導致蔡女身亡。不過，王薀否認涉案，檢方認為他犯嫌重大，且有勾串之虞，向法院聲押禁見獲准。同時查出王的親近弟子、藝人李威曾在案發後與王碰面討論案情，二度傳喚他到案釐清。

▲藝人李威（圖）在案發後與王薀碰面、獻策，遭檢方2度約談。（鏡新聞提供）

▲王薀的精舍及茶室裝潢典雅，裡面還收藏許多古董和藝術品。（翻攝王薀官網）

本刊調查，現年64歲、本名王江鎮的王薀，生活非常神祕，他從不拍照，連臉書都用自畫像取代照片。王與賓客碰面時，要求必須把手機關機，不得曝光彼此的談話和影像。他喜歡吃高檔食物，只喝進口礦泉水、穿免洗襪，家中平均生活費每月高達15至20萬元，開銷相當驚人。

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