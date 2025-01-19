王鴻薇轟羅一鈞混淆視聽　林俊憲開嗆：這些人的腦袋不用治療了

▲立委林俊憲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

藍白聯手大砍中央政府總預算，衛福部的大陸旅費3.4萬元只剩下6800元，讓疾管署副署長羅一鈞直言「跪求立委諸公高抬貴手放過防疫」，卻遭到國民黨立委王鴻薇質疑是混淆視聽，讓民進黨立委林俊憲開轟，「這些人的腦袋，既不用預防，也不用治療了。」

羅一鈞列出立院表決通過適用疾管署相關項目，包含大陸旅費統刪80%、國外旅費統刪60%、媒宣費統刪60%、國內旅費統刪20%、水電費統刪10%、委辦費統刪10%等。

其中，像是大陸旅費，羅一鈞說明，這是用於緊急疫情時可以派人去考察，上次使用就是5年前送兩位專家去武漢帶回第一手消息，讓台灣比世衛更早確認新冠病毒可以人傳人，立刻就提升防疫等級，守住了第一波。

王鴻薇19日批評，這就是混淆視聽，疫情防疫時有編列特別預算，不是用公務預算，騙一般老百姓不懂預算；第二點，大陸旅費問題，官員去大陸用納稅錢就合情合理，但里長一去大陸參訪就是中共同路人，就是涉嫌違反國安法、就是被滲透？回來都會被檢調約談，所以衛福部去大陸就要冠冕堂皇？不就是為了要錢想隨便花嗎？

林俊憲則反嗆，「防疫用特別預算」，此言不假，但2020年1月，疾管署發現武漢出現嚴重肺炎疫情，派專家前往中國收集資訊時，並沒有所謂的特別預算。

林俊憲指出，羅一鈞講的，是藍白亂刪他們的常態預算，導致疾管署無法在可能的流行病來臨前，做好有效的監測工作，關疫情發生後才緊急通過的特別預算什麼事？「花小錢體檢要幹嘛？生重病了，我再給你很多錢看醫生就好啊！」這就是王鴻薇的意思。

林俊憲表示，藍白不願花小錢做準備，寧願等出事再花大錢補救，毫無風險概念，這種刪法叫「監督」？往後若再出現疫情，特別預算你們來出？大家都說「預防勝於治療」，但很遺憾，常識在藍白身上不適用。這些人的腦袋，既不用預防，也不用治療了。