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消防有情有愛　冬令物資分享暨結合消防119防火宣導

▲台南市義勇消防總隊第七大隊南門中隊，19日上午9時舉辦冬令物資分享活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市義勇消防總隊第七大隊南門中隊，19日上午9時舉辦冬令物資分享活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市義勇消防總隊第七大隊南門中隊，19日上午9時舉辦冬令物資分享活動，由義消弟兄發起，各界善心人士捐款贊助募集物資，分享給弱勢族群、低收入戶及獨居老人等。

▲台南市義勇消防總隊第七大隊南門中隊，19日上午9時舉辦冬令物資分享活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

活動現場包括義消婦女中隊及媽媽們的勁歌熱舞表演、愛心骨節推拿服務及義剪等，並結合消防119防火宣導活動，幫助弱勢族群、低收入戶及獨居老人，傳遞溫暖讓其安心迎新年、過好年，展現消防、義消弟兄們及各界善心人士貢獻力量。

▲台南市義勇消防總隊第七大隊南門中隊，19日上午9時舉辦冬令物資分享活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

活動另一大亮點是現場發送消防局第七大隊特製發行之「2025年消防著色月曆」，且由「世一文化事業股份有限公司」熱心贊助印刷，內容涵蓋報案指南、火災逃生姿勢、住宅用警報器安裝、防震三步驟、防溺常識、煙火施放注意事項及心肺復甦術等宣導資訊，每月結合節慶主題，讓孩子們著色後的作品懸掛於家中，每日均能熟記，進而達到寓教於樂，深受大人小孩喜愛，讓防火常識深入每個家庭，有效提升防火防災知識。

第七大隊大隊長石家源表示，每年義消南門中隊透過關懷弱勢族群的活動，將防火防災知識深入社區生活，提醒民眾春節期間注意火電安全，如「人離火熄」及使用具有熄火安全裝置的爐具，並倡導「五不一沒有」的用電安全原則，確保大家能平安過好年。

▲台南市義勇消防總隊第七大隊南門中隊，19日上午9時舉辦冬令物資分享活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局局長李明峯感謝民間企業和義消弟兄無私的奉獻，成為消防人員堅強的後盾，期許透過多方宣導提升住宅火災警報器的普及率，定期檢查居家用電安全，有助於防範電氣火災，提高市民的居家安全，打造更加有抗災韌性的宜居城市。

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