守護家園　南消住家安裝住警器抽獎活動及績優消防、義消人員表揚

▲台南市消防局於17日辦理119消防節住家安裝住警器抽獎活動記者會及績優消防與義消人員表揚活動（圖／記者林東良翻攝，下同）。

記者林東良／台南報導



台南市消防局於17日辦理119消防節住家安裝住警器抽獎活動記者會及績優消防與義消人員表揚活動，這次119消防節採創新的抽獎活動方式，透過豐富的獎品，鼓勵民眾自行購買住警器並安裝於家中，即可至活動官網登錄相關資訊獲得抽獎資格，並有機會抽中豐盛的獎品。

活動期間為1月17日至4月30日止，請各位市民踴躍參與，活動資訊請參考https://tncfd119.vrworld.com.tw/。

市長黃偉哲17日出席消防節活動，表示感謝消防人員一直以來的辛勞及付出，並親自頒獎表揚31位績優消防及義消人員，肯定及鼓勵其在消防領域的傑出表現。另，這次亦同時頒發感謝狀予119消防節住家安裝住警器抽獎活動贊助單位，感謝各單位為消防安全盡一份心力，也能更加鼓勵民眾提升自家防火安全。

消防局長李明峯表示，2025年119消防節採有別於以往的方式，以鼓勵民眾自主提高消防意識為出發點，辦理「住家安裝住警器抽獎活動」，希望藉由豐盛的獎品，讓民眾自行購買並於住家安裝住警器，提升住家防火安全。