男星脫口「老婆不做早餐會就偷吃猛男」！　網轟：是退化成巨嬰嗎

▲旗安84稱，老婆如果不做早餐，可能會去健身房搞外遇。（圖／翻攝自YouTube／인생84）

圖、文／CTWANT

南韓男女對立問題相當嚴重，雙方都會認為自己是受害的一方，許多藝人也在對於兩性議題的言論上特別謹慎。然而，綜藝節目《我獨自生活》的固定班底、漫畫家「旗安84」（기안84），日前竟脫口而出「如果老婆不做早餐，可能就會跑出去搞外遇」，引起網民熱議。

旗安84日前在YouTube頻道「인생84」上傳一支標題為「大嫂的一天」影片，邀請男星李施彥的妻子、女演員徐智勝（서지승，音譯）拍攝。當時2人正要搭公車前往下一個地點時，突然聊起早餐話題。旗安84問徐智勝是否會做早餐給老公吃，徐智勝回應「如果我沒有工作要做，我就會做」，旗安84也坦言「男人對早餐很執著」，且早餐的重點不是吃飯，而是一種「被（老婆）保護的感覺」。

徐智勝認為，幫另一半準備早餐，會讓人感受到「你的健康我很在乎」；但旗安84卻口出狂言，直言「如果跟不幫忙做早餐的女生交往，她可能會去泳池跟肌肉猛男搞外遇，或是去健身房跟鮮肉（偷吃）」。

此番言論一出，讓一旁的徐智勝傻眼道「你是在哪邊看到誰在做這種事？」，旗安84則透露，自己沒有親眼見過，而是在網路、報導中看到的。而徐智勝聽完也緩頰說，如果旗安84一直抱持這種想法，就真的很容易會遇到這種事情，要他別想太多。

影片曝光後，旗安84的說法也掀起熱議，大批南韓網民紛紛砲轟他，「關於做早餐的言論是什麼鬼話」、「旗安84真是始終如一」、「講這句話很怪，但沒有剪掉這段就上傳也很怪，整個團隊都沒有覺得任何不對勁嗎？」、「怎麼會對好朋友的老婆講這麼沒禮貌的話」、「是退化成巨嬰嗎？」

也有人認為，「感覺他只是要一個能幫忙做家事的家政婦」、「如果想被你的妻子或女朋友『請早餐』，那麼應該先主動為另一半做早餐，這樣你就會得到回報。同樣，如果你想感到『被保護』，首先就要保護你的妻子或女朋友，這很難懂嗎？」

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