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南韓政黨民調死亡交叉！尹錫悅被逮集結保守派支持　中間選民怒了

▲▼ 尹錫悅15日移送首爾看守所。（圖／路透）

▲尹錫悅15日移送至首爾看守所。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅去年12月緊急發布戒嚴，遭到國會彈劾停職，在3度未回應高位公職者犯罪搜查處（公搜處）傳喚，最終於本月15日遭到逮捕，送往首爾看守所關押。不過，政黨民調卻發生驚人的變化，原本在彈劾政局處於上風的共同民主黨，支持率竟然反而遭到執政黨國民力量逆轉，顯示保守派正在集結支持群眾。

根據《韓聯社》，南韓當地知名民調機構「蓋洛普韓國」本月14至16日向該國1001名18歲以上民眾，調查對於各政黨的支持率，結果顯示執政黨國民力量的政黨支持率為39%、最大在野黨共同民主黨則為36%，國民力量與上周相比支持率上升5個百分點，至於共同民主黨則幾乎沒有變動，而祖國革新黨、改革新黨、進步黨的支持度則依序為4%、2%、1%。

▼南韓總統官邸前聚集許多手持美國、南韓國旗的保守派群眾，他們支持尹錫悅，大喊「反對彈劾」、「逮捕李在明」。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼南韓總統官邸前聚集許多手持美國、南韓國旗的保守派群眾，他們支持尹錫悅，大喊「反對彈劾」、「逮捕李在明」。（圖／達志影像／美聯社）▲▼大批民眾聚集首爾市龍山區漢南洞，呼籲逮捕總統尹錫悅。（圖／達志影像／美聯社）

▲大批民眾聚集首爾市龍山區漢南洞，呼籲逮捕總統尹錫悅。（圖／達志影像／美聯社）

去年12月14日尹錫悅遭到國會表決通過彈劾後，共同民主黨、國民力量兩黨之間的支持率差距擴大至24%，由共同民主黨遙遙領先，是尹錫悅政府2022年5月上任以來兩黨支持率的最大差距；不過，在此次調查中，共同民主黨卻持續民意下滑，甚至在誤差範圍內遭到國民力量逆轉。

由Embrain、KSTAT RESEARCH、Korea Research、韓國Research聯合進行的全國指標調查，針對南韓國內各政黨支持率，向1005名18歲以上的成年男女進行調查，結果顯示國民力量的支持率為35%、共同民主黨為33%，同樣由執政黨在民調誤差範圍內成功逆轉勝。

▲▼南韓總統官邸前聚集許多手持美國、南韓國旗的保守派群眾，他們支持尹錫悅，大喊「反對彈劾」、「逮捕李在明」。（圖／達志影像／美聯社）

▲尹錫悅被逮捕後，集結了許多保守派群眾。（圖／達志影像／美聯社）

蓋洛普韓國分析，隨著公搜處前往總統官邸執行尹錫悅逮捕令，激化了保守派（執政黨國民力量）、進步派（共同民主黨）兩大陣營之間的對立，且尹錫悅透過拍攝影片或藉由執政黨發表聲明的方式，也成功號召並集結保守派的支持群眾，如此光景其實與8年前朴槿惠遭彈劾後大相逕庭。

根據蓋洛普韓國2016年的民調結果，當時執政黨新世界黨（國民力量前身）的支持率，從該年4月國會改選至10月初，約介於29至34%，不過隨著崔順實閨蜜干政等多項疑雲爆發後，至2017年1月第3周時，新世界黨的支持率跌到僅剩12%，而共同民主黨則為37%，至於國民的黨為11%、正黨為9%、正義黨3%。

▲▼朴槿惠流淚（圖／視覺中國CFP）

▲朴槿惠2016、2017年遭到彈劾入獄後，執政黨新世界黨民調慘跌谷底。（資料照／VCG）

對於共同民主黨在支持度上落後給執政黨國民力量，民主黨內出現兩派聲浪。一派認為，這只是因為尹錫悅被逮後，保守派支持群眾的集結；另一派則是檢討黨內在彈劾政局的應對，認為黨內的嘲諷作為恐怕會失去中間選民的支持。因此，共同民主黨黨代表李在明便在會議上，要求黨內別再出現過激言論。

另外，在未來政治領導者好感度的調查上，李在明仍占相當程度的優勢，獲得31%的好感度，遠遠領先執政黨國民力量的洪準杓（大邱市長，6%）、韓東勳（前黨代表，6%）、吳世勳（首爾市長，4%）。

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