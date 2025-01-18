警護處編曲獻媚尹錫悅！花錢找音樂家唱「天賜總統」　原唱震怒了

▲南韓總統官邸警護處，淪為替尹錫悅、金建希夫婦跑腿的管家。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅去年12月緊急發布戒嚴，本月3日在總統官邸警護處萬般阻撓下，高位公職者犯罪搜查處（公搜處）的首次逮捕行動以失敗收場。如今有報導指出，警護處為了幫尹錫悅慶生，竟然在未經同意下竄改知名歌曲的歌詞，讚頌尹錫悅為「天賜的總統」，甚至不惜花數百萬韓元找音樂家錄音，就連原唱都傻眼。

根據韓媒《韓民族新聞》、《SBS News》，警護處2023年12月17日迎來創立60周年紀念，於是選擇隔天（18日）在總統辦公室講堂舉行紀念活動，因為這一天剛好也是尹錫悅的生日，此時警護處職員們竟然在講堂上唱起讚頌尹錫悅的歌謠，歌名為「在這84萬5280分鐘的寶貴時間，您只為國民著想」。

所謂「84萬5280分鐘」，指的是尹錫悅從2022年5月10日就任總統以來，至尹錫悅生日和警護處成立60周年紀念活動當天（2023年12月18日）所經過的每一分鐘。

▲尹錫悅、金建希鶼鰈情深。（圖／達志影像／newscom）

警護處職員所唱的歌曲，改編自兩首歌，其中一首為百老匯搖滾音樂劇《吉屋出租》（Rent）的主題曲「Seasons Of Love」；另一首混唱的歌曲，則為南韓國內資深女歌手權真媛所唱的歌曲「Happy Birthday To You」。

歌詞則被改為，「為了能讓大韓民國脫胎換骨，上天賜給我們（尹錫悅）總統，而在這意義深遠的今天（指尹錫悅的生日），我們所有人給予祝賀。」

當年主辦警護處成立60周年紀念活動與尹錫悅慶生的官員，正好是當時擔任警護處長的前國防部長金龍顯，以及當時擔任企劃管理室長的現任警護處次長金成勳。據悉，金龍顯擔任國防部長後，不斷建議尹錫悅實施戒嚴。

熟稔警護處消息的執政黨關係人士透露，「金成勳次長，實際上就是扮演尹錫悅總統夫婦倆的管家，什麼荒唐的事沒有做過？早就失去職員們的信任了。」

▲金建希去年8月陪尹錫悅出席巴黎奧運「挺韓國」（Team korea）活動。（圖／達志影像）

報導指出，為了能夠向尹錫悅獻上一曲頌歌，警護處不惜支付數百萬韓元的費用，找來了10多名的音樂家進行以唱，錄音當天更要求音樂家們分享寫有「總統」、「大韓民國」的歌詞，且強迫音樂家簽下保密條款。

警護處的種種行徑，宛如北韓（朝鮮）金氏政權再現。對此，原唱歌手權真媛便忍不住在社群發文感嘆，「原本Happy Birthday To You是一首戀人們之間的情歌，歌詞意境是只需一朵玫瑰花、一本詩集當作禮物，就能幸福過生日。結果，歌詞卻被改成這樣，真的讓我非常傻眼。」