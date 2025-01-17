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韓媒：公調處已向法院「聲押尹錫悅」

▲▼ 南韓總統尹錫悅。（圖／路透）

▲南韓公調處指控總統尹錫悅強行戒嚴涉嫌內亂和濫權等罪，向法院聲請羈押。（圖／路透）

文／中央社

韓國媒體報導，韓國高級公職人員犯罪調查處（公調處）17日就總統尹錫悅上月強行戒嚴所涉犯罪，向法院聲請羈押尹錫悅。

韓聯社指出，此舉距上月3日戒嚴風波爆發已一個半月，偵查機關向法院聲押現任總統也是韓國頭一遭。

韓國「中央日報」指出，公調處仍是向當初聲請逮捕令的首爾西區地方法院聲請羈押。歷經幾番波折後，公調處15日終於完成逮捕，尹錫悅到案後拒絕配合應訊，被留置於看守所。

根據韓國的法律，公調處完成逮捕後有48小時可留置尹錫悅進行訊問，48小時後必須放人或聲押。但期間因尹錫悅的律師改向首爾中央地方法院就逮捕令的合法性聲請異議，48小時的採計一度暫停，後來法院駁回異議，認為逮捕合法，時間恢復計算。

若公調處聲押獲准，將有長達20天時間繼續執行訊問程序。

公調處官員今天稍早告訴媒體，他們有信心法院會裁准收押。

被留置在首爾拘留所的尹錫悅主張公調處「非法逮捕」，16日訴請法院審查逮捕合法性，由首爾中央地方法院刑事32庭獨任法官蘇俊燮承審，經兩個多小時審理後駁回尹錫悅陣營聲請，確認逮捕合法與適切。

尹錫悅陣營繼5日聲請逮捕令異議遭首爾西區地方法院駁回後，這回改向首爾中央地方法院聲請異議又敗。尹錫悅15日被捕後，公調處對他展開10個多小時調查訊問，公調處事後尹錫悅過程中行使緘默權，未提供任何答覆；16日再次傳訊時，尹錫悅依然拒絕配合，公調處決定在逮捕令時效屆滿前聲押。

尹錫悅的律師團在憲法法院的彈劾審理庭主張，宣布戒嚴原因是尹錫悅收到許多關於「選舉舞弊」舉報，懷疑中國、北韓駭入中選會系統，混入假票，為避免動搖韓國民主根基，才出此下策宣布戒嚴，並表示會提供相關證據。

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