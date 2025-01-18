尹錫悅羈押庭審理今下午召開！本人「親自出席」　結果最快晚間出爐

▲尹錫悅15日被公搜處逮捕前，特別拍攝影片發表聲明。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅去年12月緊急發布戒嚴，動員軍警封鎖國會、試圖逮捕朝野主要政治人物，涉嫌主導內亂、濫用職權等罪。對此，高位公職者犯罪搜查處（公搜處）昨（17）日下午向法院聲請羈押，首爾西部法院預計今（18）日下午召開羈押庭，結果最快不排除於晚間出爐，一旦裁定羈押，則尹錫悅將得繼續關押。

根據《韓聯社》，首爾西部法院將於18日下午2時（台灣時間下午1時）起召開羈押庭，審理是否有必要羈押目前關押在首爾看守所的尹錫悅，尹錫悅本人也會出席，結果最快將於晚間出爐，最慢則將於明（19）日清晨出爐。

一旦法院裁定羈押，則尹錫悅將繼續在首爾看守所關押至20天期滿，成為南韓憲政史上首位遭到羈押的現任總統；不過，若是法院駁回，則尹錫悅將能夠返回總統官邸，屆時尹錫悅將會重提戒嚴事件搜查、彈劾案的合法性。

▲尹錫悅目前被關押在位於京畿道義王市的首爾看守所。（圖／達志影像／美聯社）

南韓法律界人士透露，為了能夠順利羈押尹錫悅，公搜處17日向首爾西部地方法院提交的羈押聲請書，便長達150多頁。

公搜處指控，尹錫悅主導發布戒嚴的犯罪形跡罪證確鑿，且在戒嚴令因國會通過表決阻止而失效後，尹錫悅更計畫再度發布戒嚴，毫無反省之意，恐有再犯、湮滅證據和逃亡之嫌，一旦法院在召開羈押庭後決定駁回聲押，則尹錫悅重返官邸後，不排除採取如同發布戒嚴令般更加極端的舉措。

公搜處在羈押聲請書中指控，即便當今國家並未面臨戰時、巨大天災人禍、國家緊急狀態等，然而總統尹錫悅仍涉嫌「主導內亂」，強行發布違法且違憲的戒嚴佈告令，甚至動用軍警封鎖國會、阻止國會議員透過表決阻止戒嚴效力，試圖透過引發暴動來癱瘓憲政機關的正常功能，以毀憲亂政為目的的內亂，尹錫悅居於頂點。

▼首爾西部法院18日下午將進行尹錫悅羈押庭審理。（圖／達志影像）

▲尹錫悅支持者手持南韓與美國國旗，始終深信選舉結果遭到北韓聯守在野黨駭入偽造，在首爾西部法院前集會，遭警方驅離解散。（圖／達志影像）

至於尹錫悅方面則聲稱，宣布戒嚴是總統所能做出的憲法決斷，也是其固有的統治行為，因此無法將總統發布戒嚴的行為視作內亂，且掌握國會過半席次的在野黨（共同民主黨）連續彈劾多名國務委員、單獨審理預算案，導致國政癱瘓，因此滿足宣布戒嚴的條件。

此次由首爾西部法院的部長法官車恩京進行尹錫悅羈押庭的審理，而公搜處則派出6到7名檢察官進行攻防。尹錫悅方面，則將由尹甲根、金洪一等出身自檢察官反貪部門體系的辯護律師代為出庭；至於尹錫悅本人，則宣告將出席羈押庭。