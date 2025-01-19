學測國寫考「52赫茲鯨魚」　試考生：題目不易理解

▲今年國寫是以「關於52赫茲，我想說的是……」為題，要求考生撰寫一篇作文。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

學測今（19日）下午第二節考國文寫作。今年第二大題的作文題目描述有一頭音頻特殊的52赫茲鯨魚，從被發現後就持續引起關注，要求考生根據「關於52赫茲，我想說的是……」為題書寫。入闈協助審題試考生認為，需先理解文本內容，結合本身經驗，寫出自己心中「52赫茲」，理解上有些難度，屬於中間偏難。

根據大考中心資料，今年國寫共12萬675人報考，3453人缺考，缺考率2.86%，較去年2.64%。

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入闈協助審題的試考生表示，第一大題題材在生活中常見，考生容易舉例，且題目對書寫方向要求明確，整體而言好發揮，屬於中間偏易。第二題則是考生需要先理解題目提供的文本內容，再結合自身經驗，寫出心中的「52赫茲」，重點在於對主題詮釋，以及自身經驗的連結是否合理精闢，屬於中間偏難。

入闈協助審題的高中教師分析，今年國寫最大特色，就是針對社會多元與獨特，以知性題引導考生就社會現象，書寫個人觀察；以情意題關照獨特的生命經驗，提出解讀與想向。第一大題可以反思當今社會，粉絲對於網紅、明星、政治人物所產生的行為與反應，期盼考生透過日常生活舉例，就擬社會互動近似偶像崇拜行為，進行正負面的平衡分析與反思。

台北市高中國文科教師團隊表示，國寫第二題取材「52赫茲鯨魚」故事，主題貼近自我覺察與成長，題目雖然說的是52赫茲鯨魚鳴唱，但說的其實是結合個人經驗故事，寫作上必須呼應「從聽不到聽不懂，到發現確實存在且開啟人們豐富想像」，呈現這樣心理轉折與價值並融入個人經驗。



▲今年國寫是以「關於52赫茲，我想說的是……」為題，要求考生撰寫作文。（圖／大考中心提供）