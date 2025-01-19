快訊／學測國文科解答出爐！　高中教師：白話文增加、難度降

▲補教國文教師陳怡樺解析試題。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

114學年度大學學測今（19日）進入第二天，今天下午第一節考「國語文綜合能力測驗」（簡稱「國綜」），有12萬675人報考。得勝者文教提供國綜試題參考解答，正確答案以大考中心公布為準。

得勝者文教解題老師陳怡樺指出，今年國文整份試題多達1萬2千字，考驗學生閱讀文字的能力，值得肯定的是命題取材回歸課本與15篇古文，有助學校教學與考生抓到考試方向，整體考題極具鑑別度，跟去年相較稍難，但因答案穩定度高，預估分數跟去年差異不大。

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全國高中學校教育產業工會國文科解題團指出，整體難度中間偏易，白話文比例增加，難易度可望下降，考題頗具新意，有MBTI四項度性格類型、數學家丘成桐將數學與文學並談的觀點、以〈虯髯客傳〉、〈西遊記〉古典小說討論「概念框架」，跨領域、古今輝映的題型有亮點，整體命題符合108課綱跨領域、跨時代、跨文類融合的精神。

全國教師會國文解題團分析，今年命題扣合15篇古文，對作品的理解與應用遠比文化常識重要，提醒老師以後教學需使用較深化或開拓的方式來引導學生。但全教會也質疑，沒有考國學常識已成為近年的常態，但國學常識在課程上被列為必選修，考試與教學似。

▼得勝者文教提供國文科考題解答。點圖放大。（圖／得勝者文教提供，下圖同）