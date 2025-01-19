快訊／學測國文預估五標出爐　作文重視考生個人獨特性

▲全中教解題團評論國文寫作試題。（圖／全中教提供）

記者楊惠琪／台北報導

114學年度大學學測今（19日）進入第二天，今天下午第二節考「國語文寫作能力測驗（國寫）」。得勝者文教分析，今年國文科整體試題難度與去年差異不大，預估國文五標，分別為頂標13級分、前標12級分、均標11級分、後標9級分、底標8級分，均與去年一樣。

今年考題依慣例分為兩大題，第一大題知性題考「擬社會互動」，要考生說明粉絲與公眾人物的「擬社會互動」有哪些特徵？並以短文闡述擬社會互動的正、負面影響。第二大題情意題以「52赫茲鯨魚」的存在為引子，要求考生以「關於 52赫茲，我想說的是……」為題，抒發想像。

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全國高中學校教育產業工會國文科解題團指出，第一大題主題探討「擬社會互動」。從引文中可以統整出網紅經濟、政治、明星的人設塑造，進而探討這種社會現象的風潮引起的正負面影響。「擬社會互動」現象其實提醒學生要有「媒體識讀」能力。第二題建議先寫客觀社會現象觀察、闡述正負面影響，再提出自己對這個議題的想法。

全中教指出，情意題以「關於52赫茲鯨魚，我想說的是……」為題，屬引文的延伸思考及聯想發揮，與去年命題屬性相類，皆須在照應材料之後，提出個人體悟。考生可從「52赫茲鯨魚的獨特性」扣題發揮，進而書寫「發現個人獨特性」的歷程。大致而言，在「獨特性」的解讀上不難發想，關於 52赫茲的獨特性，包含「音頻特殊」、「別的鯨魚都聽不到」，皆是考生可以發揮的作答關鍵。

全國教師會國文科解題團指出，情意題命題基礎可能與泛科學〈世上最孤獨的鯨魚「52赫茲」，你還獨自在唱寂寞的歌嗎？〉，以及韓劇〈非常律師禹英禑〉有關，學生可能會參考劇中台詞：「我就像混入白鯨群裡迷路的一角鯨，在陌生的海洋裡跟我不熟悉的白鯨們一起生活，因為大家都跟我不一樣，所以我很難適應，也有很多鯨魚們討厭我。」整體而言，比去年題目容易發揮，作答應先回答題目提問，再書寫別人不理解的、獨特的自己。

建國中學退休國文教師林明進表示，情意題的得分關鍵在於從個人經驗出發，決定主題與方向，寫作筆觸以文學性處理為佳，考生若能以自己的故事、經驗出發，以抒情文的方式細膩描寫，才符合大考中心命題的氛圍，故事不必偉大，只要發自內心，便可感動人心。

