　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／學測國文預估五標出爐　作文重視考生個人獨特性

▲全中教解題團分析國文寫作題目。（圖／全中教提供）

▲全中教解題團評論國文寫作試題。（圖／全中教提供）

記者楊惠琪／台北報導

114學年度大學學測今（19日）進入第二天，今天下午第二節考「國語文寫作能力測驗（國寫）」。得勝者文教分析，今年國文科整體試題難度與去年差異不大，預估國文五標，分別為頂標13級分、前標12級分、均標11級分、後標9級分、底標8級分，均與去年一樣。

今年考題依慣例分為兩大題，第一大題知性題考「擬社會互動」，要考生說明粉絲與公眾人物的「擬社會互動」有哪些特徵？並以短文闡述擬社會互動的正、負面影響。第二大題情意題以「52赫茲鯨魚」的存在為引子，要求考生以「關於 52赫茲，我想說的是……」為題，抒發想像。

[廣告]請繼續往下閱讀...

全國高中學校教育產業工會國文科解題團指出，第一大題主題探討「擬社會互動」。從引文中可以統整出網紅經濟、政治、明星的人設塑造，進而探討這種社會現象的風潮引起的正負面影響。「擬社會互動」現象其實提醒學生要有「媒體識讀」能力。第二題建議先寫客觀社會現象觀察、闡述正負面影響，再提出自己對這個議題的想法。

全中教指出，情意題以「關於52赫茲鯨魚，我想說的是……」為題，屬引文的延伸思考及聯想發揮，與去年命題屬性相類，皆須在照應材料之後，提出個人體悟。考生可從「52赫茲鯨魚的獨特性」扣題發揮，進而書寫「發現個人獨特性」的歷程。大致而言，在「獨特性」的解讀上不難發想，關於 52赫茲的獨特性，包含「音頻特殊」、「別的鯨魚都聽不到」，皆是考生可以發揮的作答關鍵。

全國教師會國文科解題團指出，情意題命題基礎可能與泛科學〈世上最孤獨的鯨魚「52赫茲」，你還獨自在唱寂寞的歌嗎？〉，以及韓劇〈非常律師禹英禑〉有關，學生可能會參考劇中台詞：「我就像混入白鯨群裡迷路的一角鯨，在陌生的海洋裡跟我不熟悉的白鯨們一起生活，因為大家都跟我不一樣，所以我很難適應，也有很多鯨魚們討厭我。」整體而言，比去年題目容易發揮，作答應先回答題目提問，再書寫別人不理解的、獨特的自己。

建國中學退休國文教師林明進表示，情意題的得分關鍵在於從個人經驗出發，決定主題與方向，寫作筆觸以文學性處理為佳，考生若能以自己的故事、經驗出發，以抒情文的方式細膩描寫，才符合大考中心命題的氛圍，故事不必偉大，只要發自內心，便可感動人心。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
學測第2天...北市和平高中驚見男屍
學測圖片惹誤解　大考中心回應了
海陸中尉疑遭霸凌輕生！家屬等2年終盼到連長上香　母淚崩求真相
被騙走24億！　近7日「詐騙手法」前3名曝光
「胡瓜新寵」宣布加入樂天職棒應援
快訊／聯醫驚傳墜樓！退休醫師10F墜下慘死
台灣洗腎率世界第1　醫揭「隱形殺手」步步侵蝕腎臟

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

男友超愛「突襲式晨砲」　妹子1習慣累翻：比較喜歡睡前啪啪

英文作文圖片模糊影響作答　大考中心：考情境對比敘述要合情理

快訊／學測國文預估五標出爐　作文重視考生個人獨特性

折手指關節會變粗？醫曝「50年親證後果」...2情況要就醫

學測國寫考「52赫茲鯨魚」　試考生：題目不易理解

被騙走24億！　近7日「詐騙手法」前3名曝光

明偏冷日夜溫差大「周五強冷空氣南下」　一圖看未來一周天氣　

不知可拆洗！小獅王水壺「漏洗1死角」　媽驚見黑垢：裡面好髒

去年115兒少交通事故死傷　靖娟：道安預算不足加劇行人地獄慘況

破解全台最難訂島語自助餐廳　網傳每月8日最關鍵！漢來給答案

A-Lin帶酒杯上台　自嘲「漂亮丈母娘」

【急速護娃！】托育中心遇地震　老師反應超快鞋都沒穿緊抱孩往外衝

羅志祥認出護理師鐵粉　豪發6萬紅包：辛苦了

王陽明結婚週年送近千萬豪車 蔡詩芸笑：又沒懷孕

#黃仁勳 發紅包給小朋友　被問金額笑回：不能講！

公視遭提砍23億預算！水果奶奶出面　趙自強籲「多溝通」：一定有誤會

政治人物拿死刑政治操作終將反噬　#黃國昌 ： #苗博雅 就是典型例子

公視23億預算恐遭砍　楊大正喊話：高抬貴手

秋刀魚刺骨小密技　輕鬆拔起整根骨頭！

#黃仁勳 尾牙喊話：會發超過33萬元紅包

男友超愛「突襲式晨砲」　妹子1習慣累翻：比較喜歡睡前啪啪

英文作文圖片模糊影響作答　大考中心：考情境對比敘述要合情理

快訊／學測國文預估五標出爐　作文重視考生個人獨特性

折手指關節會變粗？醫曝「50年親證後果」...2情況要就醫

學測國寫考「52赫茲鯨魚」　試考生：題目不易理解

被騙走24億！　近7日「詐騙手法」前3名曝光

明偏冷日夜溫差大「周五強冷空氣南下」　一圖看未來一周天氣　

不知可拆洗！小獅王水壺「漏洗1死角」　媽驚見黑垢：裡面好髒

去年115兒少交通事故死傷　靖娟：道安預算不足加劇行人地獄慘況

破解全台最難訂島語自助餐廳　網傳每月8日最關鍵！漢來給答案

2.5萬扶助家庭1／3無福利身分　南投各區扶幼委員動員送暖

快訊／收假注意！國1岡山段4車追撞1人傷　車流回堵5km

學測第2天...北市和平高中工地赫見移工陳屍宿舍　排除外力介入

楊智淵9局致勝安　開南3比2險勝台體大收下季軍

楊千霈「嬌喊屈中恆好哥哥」片段被挖　小S看不下去：我已氣瘋

奎丁患甲狀腺結節「認了有變大」！　親吐心境變化：不再抱負面想法

建案工地發生命案「全棟變凶宅」？　江柏樂：誰搬進去就倒楣…

美國一月房貸申請量同比激增7％！　專家曝原因

男友超愛「突襲式晨砲」　妹子1習慣累翻：比較喜歡睡前啪啪

英文作文圖片模糊影響作答　大考中心：考情境對比敘述要合情理

老公養「巴西黑」獵奇蛻皮！畫面讓她生理厭惡...卻全程看完

生活熱門新聞

38歲辣媽激戰國一兒同學！他目睹不堪一幕崩潰離家

最新詐騙！　一票喊「有收到」

去好市多購物！後面客人「想一起結帳」

先生過世「媳婦一定要扶養公婆」？　律師解答了

今全台有雨！　恐「首波寒流」過年最冷時間曝

水氣北竄「明雨區擴5地」　小年夜又有強冷空氣急凍

很多人不知！他按「新北捷運儲值機台」跳出300回饋

一場補選「慘輸國民黨30％」！　醫揭民進黨2字致命傷

年前大紅包來了！新北8萬多戶「最高可領5000元」

老婆外遇生下小孩「老公要扶養」！律師解答

以為是機場！英文作文「1張圖」考生看錯

楊宗憲：謝金燕兒「百分百不是我的」

金峰魯肉飯爆停業！店家公告曝光

搭高鐵突發現「1服務」　網驚喜

更多熱門

相關新聞

學測國寫考「52赫茲鯨魚」　試考生：題目不易理解

學測國寫考「52赫茲鯨魚」　試考生：題目不易理解

學測今（19日）下午第二節考國文寫作。今年第二大題的作文題目描述有一頭音頻特殊的52赫茲鯨魚，從被發現後就持續引起關注，要求考生根據「關於52赫茲，我想說的是……」為題書寫。入闈協助審題試考生認為，需先理解文本內容，結合本身經驗，寫出自己心中「52赫茲」，理解上有些難度，屬於中間偏難。

快訊／學測國文科解答出爐！　高中教師：白話文增加、難度降

快訊／學測國文科解答出爐！　高中教師：白話文增加、難度降

MBTI入學測國綜考題　高中師：中間偏難「重思辨力」

MBTI入學測國綜考題　高中師：中間偏難「重思辨力」

題目寫錯日本311年份　大考中心：交專家討論「2／12公布結果」

題目寫錯日本311年份　大考中心：交專家討論「2／12公布結果」

以為是機場！英文作文「1張圖」考生看錯

以為是機場！英文作文「1張圖」考生看錯

關鍵字：

學測解題國文考場補教寫作

讀者迴響

熱門新聞

快訊／楊千霈證實離婚小開老公！去年傳婚變

38歲辣媽激戰國一兒同學！他目睹不堪一幕崩潰離家

上海驚傳一家三口墜樓死亡

最新詐騙！　一票喊「有收到」

蝦皮物流車國道自撞成廢鐵！車頭懸空駕駛一度受困

死刑執行完畢要踩死囚的背　退休法警曝原因

快訊／民眾黨中央委員選舉出爐

遭利菁洩漏兒子生父身份　謝金燕堅強發聲

去好市多購物！後面客人「想一起結帳」

Tommy神隱兩個月「遭店家切割」

台中4處科技執法滿月進帳百萬　這路口1407張最多

大戰「鄉民黑人」爆紅！　小隻馬AV女優引退5年晉升CEO

先生過世「媳婦一定要扶養公婆」？　律師解答了

發票獎金被刪？王鴻薇批「財政部發假消息」

A-Lin「請3大天后」世紀合體　唱完糗了：真的不合

更多

最夯影音

更多

A-Lin帶酒杯上台　自嘲「漂亮丈母娘」

【急速護娃！】托育中心遇地震　老師反應超快鞋都沒穿緊抱孩往外衝

羅志祥認出護理師鐵粉　豪發6萬紅包：辛苦了

王陽明結婚週年送近千萬豪車 蔡詩芸笑：又沒懷孕

#黃仁勳 發紅包給小朋友　被問金額笑回：不能講！

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面