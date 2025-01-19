妯娌3孩「她各包1000元」　傻見回包500...今年大反擊！網吵翻了

▲原PO不滿妯娌包太少。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

過年紅包比多比少，不如乾脆別包？一名女網友透露，一直以來都包給妯娌3位孩子各1000元，然而她的小孩卻只收到500元，這讓原PO越想越不對勁，於是決定今年改包100元就好。文章曝光後，全場網友直呼，「500元？單數怪怪的，那不是紅包該有的數字」、「100元刮刮卡送他們就好了」。

一名女網友在臉書《毒姑九賤婆媳討論區》表示，妯娌生了3寶，每年過年她都會各包1000元給他們，反觀原PO只有生1寶，妯娌卻只包500元紅包，這讓原PO感到內心不平衡。

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對於每年總是倒虧2500元，讓原PO感到內心不平衡，而今年決定硬起來，只包100元紅包來反擊。

底下網友熱議，「包多少是心意，不想包太多就別包太多，免得自己也不爽」、「小孩包1000元太多了啦，200至600元就差不多了」、「你也包500元回去，比較不失禮，會不會是他們的經濟條件不好呢」、「500元？單數怪怪的，那不是紅包該有的數字」、「還有更小氣的妯娌，我小孩生日只給一包草莓乾，這是我目前為止遇過最爛的耶」、「然後明年她包50元」、「每人給166元，公平又吉利」。

有網友乾脆建議，「不要互包就好，幹嘛讓自己那麼累」、「100元刮刮卡送他們就好了，不會互相，哪有在包500元單數的」、「今年你不要包！往後就都不用包」。

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