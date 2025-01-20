重返白宮前夕！川普高喊「結束4年美國衰落」　馬斯克也來了

▲川普就職前夕，在華府第一資本競技館發表演說。（圖／路透，下同。）



記者吳美依／綜合報導

美國總統當選人川普19日發表就職前最後一次演說，重申多項競選承諾，誓言讓美國再次安全、偉大、健康、強壯、驕傲與富裕，「對於每個人而言，都是偉大的勝利」。此外，億萬富豪馬斯克，也在台上驚喜露臉。

川普在華府第一資本競技館（Capital One Arena）表示，「明天中午，美國衰落的漫長4年將會落幕，我們將迎來美國力量、繁榮、尊嚴與驕傲的嶄新一天。」他還宣稱，以色列與哈瑪斯的停火，「唯有我們取得歷史性勝利的情況下才可能實現。」

川普預告，明天將會簽署很多行政命令，「在我宣誓就職的幾小時內，拜登政府每一項激進和愚蠢的行政命令，都將被廢除」、「你們明天看電視時會很開心。」他說，「我們必須在明天晚上日落之前，讓我們的國家走上正確道路。對於我們邊境的入侵將會停止。所有非法越境者，將以某種形式返回家園。」

CNN引述知情人士說法報導，川普宣稱將在就職第一天發布100多項命令，包括提高美國能源產量、強化邊境安全等。

此外，川普也再次宣布TikTok的回歸，「截至今天，TikTok回來了。我說，我會批准，但讓美國擁有TikTok的50%股份」、「我們在TikTok上贏了，共和黨人從未贏過年輕選票，所以我喜歡TikTok。我說，我們需要拯救TikTok」，並且重申希望美國以合資企業方式，擁有TikTok 50%所有權的理念。

關於奪走至少25條人命、導致數十萬人流離失所的加州野火，川普也表達悼念與關切，「我也想要向被加州可怕野火影響的每個人，致上我們的愛。我們愛你們所有人，我們很快就會抵達那裡。我周五（24日）就會去看看。」



除此之外，億萬富豪、即將上任的政府效率部（DOGE）部長馬斯克（Elon Musk）也帶著兒子「X Æ A-Xii」上台，他向川粉們預告，「我們將在這裡做出偉大的事情」。川普也隨即大讚，「我總是說我們必須保護我們的天才，因為我們沒有很多天才。」