全球最大咖YTR要出手！霸氣喊「買下TikTok」　收購金恐達1.5兆

▲TikTok短影音平台19日「不賣就禁」的大限之日即將到來。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

美國針對短影音平台TikTok的不賣就禁法，美國聯邦最高法院法官17日宣判維持法令，因此「不賣就禁」法最快19日就會正式生效，屆時TikTok將在全美下架。對此，先前曾透露有意收購該平台的全球最大咖YouTuber「MrBeast」（野獸先生）透露，已收到多位億萬富翁的聯繫，並已與他們開會，準備向TikTok提出收購方案。

26歲的MrBeast在YouTube上擁有高達3.45億訂閱者，最熱門的影片播放量超過7億次。他13日在社群平台X上表示，有意收購TikTok，以避免該平台被禁止的命運，消息一出瞬間吸引3760萬次的觀看次數。而他也在隔日透露，美國應該擁有TikTok，目前他已經有準備好的收購方案，「這是拯救TikTok的最佳方式」。

▲美國YouTuber「野獸先生」MrBeast。（圖／翻攝自IG／mrbeast）

根據華爾街知名投資機構Wedbush分析師艾維（Dan Ives）的評估，TikTok母公司字節跳動可能會對其國際版開價400億至500億美元（約新台幣1.5兆）。這與馬斯克在2022年以440億美元收購推特（Twitter）的金額相當，遠高於先前由美國主導的「自由計劃」（Project Liberty）財團提出的價格。

事實上，儘管字節跳動堅決表示不會出售其在美國的資產，但潛在買家仍在繼續排隊，除了MrBeast外，川普的前財政部長史蒂芬・姆努欽（Steven Mnuchin）和億萬富翁商人弗蘭克・麥考特（Frank McCourt）等都曾表示有興趣收購。