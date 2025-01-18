慶賀團無法出席川普就職　柯志恩喊話外交部：至少讓韓國瑜進場觀禮

▲韓國瑜率領代表團赴美出席川普就職典禮 。（圖／立委柯志恩提供）

記者崔至雲／台北報導

美國候任總統川普（Donald Trump）將於美國時間20日再度就任美國總統，立法院長韓國瑜今率領我代表團啟程前往美國參加就職大典，但華盛頓特區低溫來襲，就職典禮將移入室內，受限於場地空間，我國慶賀團將無法到現場觀禮。對此，代表團之一的國民黨立委柯志恩表示，希望外交部能積極和美方溝通協調，至少讓代表台灣人民的韓國瑜入場，以免被外界質疑政府不是都宣稱「台美關係史上最好」嗎？

「第60屆美國總統副總統就職典禮」因嚴峻天候因素，已宣布將取消戶外現場觀禮，並改於美國會大廈圓形大廳（Capitol Rotunda）進行宣誓儀式與發表就職演說。外交部表示，室內典禮現場將只能容納包括國會議員、高階政府官員以及川普家族等少數人員與會。這導致包括我國慶賀團在內的諸多國際賓客、從美國各地前來的各界訪賓與支持者，都因此臨時的大幅縮減規模而無法於現場觀禮。

對於訪問團無法出席川普就任典禮，韓國瑜在今（18日）下午出訪前表示，雖然大雪，訪問團可能無法出席就職典禮，但團隊仍秉持熱情的信念，代表2300萬人民至美國獻上最高祝福，也謝謝總統賴清德邀請跨黨派合作，大家一定會努力達成任務。

訪問團成員之一的柯志恩提到，華府夜晚零下13°C，原定清晨就得出發步行到會場，從安檢到等待要在天寒地凍的戶外待5小時（不能喝水和上廁所），大家都做了禦寒的準備。

沒想到計劃趕不上變化，柯志恩說，上午得悉華府因天氣考量，將原定戶外就職大典改為國會圓形大廳舉行，致使原定觀禮的10多萬名國際觀禮賓客和民眾，大多數均無法進入室內觀禮，可能也影響韓國瑜及團隊，聽到此訊息，令人感到遺憾。

柯志恩向外交部喊話，希望外交部能積極和美方溝通協調，至少讓代表台灣人民的韓國瑜入場，以免被外界質疑政府不是都宣稱「台美關係史上最好」嗎？踏出國門，大家都是團結對外的，不分朝野拚外交，沒有顏色和個人，只有國家和人民。