　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

屏東勝利星村年貨大街登場！餃子爭霸戰選出前3名　總獎金10萬

▲屏東勝利星村將於1月18、19日推出年貨大街 。（圖／屏東縣政府提供）

▲屏東勝利星村將於1月18、19日推出年貨大街 。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東勝利星村將於1月18、19日推出年貨大街，除了集結最道地的眷村美食、南北乾貨，還有園區店家一起參與，於各庭院設攤，逾百家品牌，「蛇」麼都有，不只可現場選購也有宅配服務，讓民眾一次購足。

▲屏東勝利星村將於1月18、19日推出年貨大街 。（圖／屏東縣政府提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲屏東勝利星村將於1月18、19日推出年貨大街 。（圖／屏東縣政府提供）

屏東縣政府文化處表示，迎接農曆年節，勝利星村以眷村最出名的餃子和年貨舉辦「開運餃子×年貨大街」，過年吃餃子寓意招財進寶，今年特別辦理「屏東餃子王」比賽，由去年12月21日於縣民公園C棟倉庫比賽勝出的十組選手，18日下午於活動現場展開決賽，並邀請美食作家韓良憶、眷村代表王蓉蓉、美食節目主持人陳鴻、翰品酒店高雄中餐行政主廚江進華組成的專業評審團，與縣長周春米以及百名國民老饕一同試吃，票選出前三名，爭奪總獎金10萬元。

當天還有一場「紅白趣味爭霸戰」，由屏東在地10家餃子名店分紅白兩隊，進行趣味對抗，將整個勝利星村打造成最開運的年貨大街。

一連兩天的年貨大街，有冰糖醬鴨、肉乾應景食品、年節用品、伴手禮琳瑯滿目，其中包括屏東、南州、佳冬、萬丹、高樹及新園農會農特產品，並貼心推出年貨訂購宅配服務。現場邀請三名書法老師揮毫春聯，預計贈送約兩百份蛇年祝福春聯。

文化處表示，除了吸人氣的年貨大街，今年的屏東燈節，勝利星村也是其中一個燈區，以「流星花園」主題的花藝設計，12件燈組作品穿梭巷弄間綻放不同的繽紛，成了令人驚豔的花園秘境，洋溢新年的喜意盎然與花開福現。歡迎大家一起來勝利星村走春，欣賞白天與夜間光環境夢幻之美。更多活動資訊請關注勝利星村臉書及屏東縣政府文化處官網。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
謝金燕兒爸曾遭爆「百分百」是他...高帥男模被點名
快訊／台積電2024每股大賺45.25元　創歷史新高
協商又破局！柯建銘獨腳戲罵1hr　韓國瑜：你在跳水上芭蕾
快訊／黃仁勳來了！　私人專機飛抵台中
彰化發1億8千萬紅包！　150名「人肉點鈔機」畫面曝
17歲少女入夢了！一句「媽我好冤」　母悲：想摸你都不能
46歲警未到班！妻驚見陳屍沙發　疑心肌梗塞猝死
超恥！毒、酒駕累犯「照片放大7倍」　彩色海報貼鄰里

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

在宜蘭服12天補充兵役…林昱珉要退伍了！預計明天傍晚離開營區

花東縱谷走春全攻略！縱管處交通疏導路網圖　推薦3條遊程

謝世謙辭世　機師工會悼念：他一改華航敵視工會強硬作風

快訊／黃仁勳來了！　私人專機飛抵台中清泉崗

經歷上百個颱風警報　呂國臣接任氣象署長：讓預報更有溫度

年薪200多萬！工程師條件好「找不到女友」　網見2字秒懂了

獨／30年台中科博館立體劇場...6月劃下句點　新計畫曝光

冷氣團來襲太平山-1度　霧淞、雲海、日出全白絕美畫面曝

屏東勝利星村年貨大街登場！餃子爭霸戰選出前3名　總獎金10萬

有賠法定傳染病的旅平險剩4家　條件比一比

全台最大 #寶可夢 卡偽造廠被抄！ 業者狠撈4千萬侵權市值 #3億

萌妹大哭被玩具鴨錄音模仿　重播哭聲還扭脖...嘲諷破表

濃霧追撞視角曝！西濱20車車禍　網批：開這麼快，缺乏危機意識

《單身即地獄4》男嘉賓撞臉張翰　「帥到能消氣」..圭賢：不到那種程度吧

3歲女兒在父母婚禮暖心留言　「我們非常愛你」新郎秒噴淚

赴泰工作被騙到緬甸詐騙園區！　火舞表演者脫困返台曝恐怖經歷

#泰國 僧侶念經遇大象闖進寺廟...嚇壞躲角落

醫生自剪輸精管DIY結紮　手術直呼「感覺真的很奇怪」

野馬逆向超車險撞大車！　急閃避切回下秒撞倒騎士

被黃國昌批協商現場講廢話　柯建銘路過嗆：鬼扯什麼！

在宜蘭服12天補充兵役…林昱珉要退伍了！預計明天傍晚離開營區

花東縱谷走春全攻略！縱管處交通疏導路網圖　推薦3條遊程

謝世謙辭世　機師工會悼念：他一改華航敵視工會強硬作風

快訊／黃仁勳來了！　私人專機飛抵台中清泉崗

經歷上百個颱風警報　呂國臣接任氣象署長：讓預報更有溫度

年薪200多萬！工程師條件好「找不到女友」　網見2字秒懂了

獨／30年台中科博館立體劇場...6月劃下句點　新計畫曝光

冷氣團來襲太平山-1度　霧淞、雲海、日出全白絕美畫面曝

屏東勝利星村年貨大街登場！餃子爭霸戰選出前3名　總獎金10萬

有賠法定傳染病的旅平險剩4家　條件比一比

在宜蘭服12天補充兵役…林昱珉要退伍了！預計明天傍晚離開營區

Switch2傳聞滿天飛　前公關「任天堂非常生氣」：公司重視驚喜

梅根再現身洛杉磯助災！低調扛物資支援　災區少女驚呼：不可思議

1200萬當島主！　白河水庫萬坪小島求售「已有2組帶看」

黃小柔驚曝懷孕期「被藍心湄誤傷」！　去廁所見大出血緊急送醫

花東縱谷走春全攻略！縱管處交通疏導路網圖　推薦3條遊程

朱立倫喊要砍台電補助　卓榮泰嗆：又想回到黨國時代？

台積電2024每股大賺45.25元、年增39％　創歷史新高

算能科技涉提供台積電晶片給華為　遭美列入黑名單

奧斯卡因野火2度延後公布入圍！　遭傳「恐96年來首度取消」主辦方發聲

生活熱門新聞

快訊／華航董座謝世謙心肌梗塞猝死　享壽73歲

「3生肖」沒犯太歲也很衰！

一堆人不知！機車「加裝1物」1800元直接飛了

女優石川澪沒收盜版網站　MissAV反擊了

春節禮金最高可領1.2萬！發放對象、時間一次看

超雷尾牙「限時90分鐘」趕人　全體傻眼超商續攤

色情網站「Miss AV」被消滅！反盜女優證實了

顯微鏡看「皮蛋」超多寄生蟲蠕動？　專家直接打臉

去完日本「回台灣見3差異」狂搖頭！

青少女梅毒10年來暴增！疾管署分析3原因

愛車慘遭磚砸　網友：就算違停也要賠

連4天恐跌破7℃　可能觸及強烈冷氣團

快訊／一夜4震！　最大規模4.2、震度3級

輪到你了！　4星座2025迎來福報

更多熱門

相關新聞

年終12.8個月還不夠！台灣虎航加發春節禮金1萬元、勞動節發3000

年終12.8個月還不夠！台灣虎航加發春節禮金1萬元、勞動節發3000

台灣虎航（6757）去年營收創新高，前3季獲利已超越2023全年，預期都能繳出亮眼成績，也大手筆發出12.8個月的年終獎金，寫下航空業新高；董事長陳漢銘今（15）日再度宣布，將加發春節禮金1萬元，並通過今年開始每年勞動節，員工都可領到3000元勞動獎金。

汪星人帶財！台南中年男2000萬超級紅包拿「10號」　刮中百萬

汪星人帶財！台南中年男2000萬超級紅包拿「10號」　刮中百萬

外國男「挑戰吃辣失敗」耍賴不付錢！店家曝照片

外國男「挑戰吃辣失敗」耍賴不付錢！店家曝照片

高雄三鳳中街年貨大街登場　陳其邁送紅包

高雄三鳳中街年貨大街登場　陳其邁送紅包

花蓮年貨大街1/23開賣　滿額好禮4重送

花蓮年貨大街1/23開賣　滿額好禮4重送

關鍵字：

屏東勝利星村年貨大街屏東餃子王獎金

讀者迴響

熱門新聞

知名貴婦遭設局　「肉償高利貸」被拍多視角性愛片

快訊／華航董座謝世謙心肌梗塞猝死　享壽73歲

利菁脫口「謝金燕兒子生父真實身分」

鬼鬼認了未婚生女「首度露面」！

利菁爆孩子生父名字！　謝金燕10字限動疑曝心聲

日醫點名「5種常見藥」：生病也別輕易服用

「3生肖」沒犯太歲也很衰！

56萬YTR阿倫雙胞胎女兒「隔12天相繼離世」

謝金燕兒子的爸是誰？　豬哥亮生前曾漏口風

利菁脫口爆謝金燕兒子生父

一堆人不知！機車「加裝1物」1800元直接飛了

女優石川澪沒收盜版網站　MissAV反擊了

文佳煐甜吻崔顯旭照片流出

春節禮金最高可領1.2萬！發放對象、時間一次看

許允樂認愛後「首同框李玉璽」！

更多

最夯影音

更多

全台最大 #寶可夢 卡偽造廠被抄！ 業者狠撈4千萬侵權市值 #3億

萌妹大哭被玩具鴨錄音模仿　重播哭聲還扭脖...嘲諷破表

濃霧追撞視角曝！西濱20車車禍　網批：開這麼快，缺乏危機意識

《單身即地獄4》男嘉賓撞臉張翰　「帥到能消氣」..圭賢：不到那種程度吧

3歲女兒在父母婚禮暖心留言　「我們非常愛你」新郎秒噴淚

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面