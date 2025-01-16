屏東勝利星村年貨大街登場！餃子爭霸戰選出前3名　總獎金10萬

▲屏東勝利星村將於1月18、19日推出年貨大街 。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東勝利星村將於1月18、19日推出年貨大街，除了集結最道地的眷村美食、南北乾貨，還有園區店家一起參與，於各庭院設攤，逾百家品牌，「蛇」麼都有，不只可現場選購也有宅配服務，讓民眾一次購足。

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屏東縣政府文化處表示，迎接農曆年節，勝利星村以眷村最出名的餃子和年貨舉辦「開運餃子×年貨大街」，過年吃餃子寓意招財進寶，今年特別辦理「屏東餃子王」比賽，由去年12月21日於縣民公園C棟倉庫比賽勝出的十組選手，18日下午於活動現場展開決賽，並邀請美食作家韓良憶、眷村代表王蓉蓉、美食節目主持人陳鴻、翰品酒店高雄中餐行政主廚江進華組成的專業評審團，與縣長周春米以及百名國民老饕一同試吃，票選出前三名，爭奪總獎金10萬元。

當天還有一場「紅白趣味爭霸戰」，由屏東在地10家餃子名店分紅白兩隊，進行趣味對抗，將整個勝利星村打造成最開運的年貨大街。

一連兩天的年貨大街，有冰糖醬鴨、肉乾應景食品、年節用品、伴手禮琳瑯滿目，其中包括屏東、南州、佳冬、萬丹、高樹及新園農會農特產品，並貼心推出年貨訂購宅配服務。現場邀請三名書法老師揮毫春聯，預計贈送約兩百份蛇年祝福春聯。

文化處表示，除了吸人氣的年貨大街，今年的屏東燈節，勝利星村也是其中一個燈區，以「流星花園」主題的花藝設計，12件燈組作品穿梭巷弄間綻放不同的繽紛，成了令人驚豔的花園秘境，洋溢新年的喜意盎然與花開福現。歡迎大家一起來勝利星村走春，欣賞白天與夜間光環境夢幻之美。更多活動資訊請關注勝利星村臉書及屏東縣政府文化處官網。