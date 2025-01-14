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嘉義市光織影舞「地球座標」　排出「I CHIAYI U」登時代廣場

▲▼ 娶我吧！光織影舞「I CHIAYI U」（我佮意你）助攻新人求婚 躍上紐約時代廣場爆紅 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 娶我吧！光織影舞「I CHIAYI U」（我佮意你）助攻新人求婚 躍上紐約時代廣場爆紅 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府打造城市IP「光織影舞」光影藝術展，每年在中秋節前後舉行，為城市增添亮點。近日，社群平台Threads上，一則登上美國紐約時代廣場廣告牆的求婚影片爆紅，影片中出現光織影舞2022年的裝置「I Chiayi U 」為新人表達愛意，光織影舞裝置躍上國際傳愛，讓網友驚豔。

▲▼ 娶我吧！光織影舞「I CHIAYI U」（我佮意你）助攻新人求婚 躍上紐約時代廣場爆紅 。（圖／嘉義市政府提供）

▲市長黃敏惠呼籲來訪嘉義市的浪漫景點，感受最佮意CHIAYI 的幸福氛圍。（圖／嘉義市政府提供）

近日社群平台Threads上，一則來自台灣、登上紐約時代廣場的求婚影片爆紅(https://pse.is/6yrhzk )，影片中細數新人交往過程，有眼尖網友發現其中一幕是光織影舞2022年作品「地球座標」。作品以粉紅燈飾排出「I CHIAYI U」諧音「我佮意你」為新人求婚傳愛，讓網友大讚裝置又閃又有創意，影片Po出不到一日吸引1.6萬次按讚、超過400次轉發。浪漫求婚影片爆紅，有網友說影片「閃瞎外國人」，也有網友開玩笑表示嘉義不愧是最愛諧音梗的城市，「I CHIAYI U」(我佮意你)既符合城市形象，也相當有梗。

▲▼ 娶我吧！光織影舞「I CHIAYI U」（我佮意你）助攻新人求婚 躍上紐約時代廣場爆紅 。（圖／嘉義市政府提供）

▲「光織影舞」光影藝術展2022年作品「地球座標」以嘉義市「標準字」及「嘉市體」組成「I CHIAYI U」，諧音為「我佮意你」。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠市長在看到影片後，特別在臉書發文表示看到貼文，非常驚訝也非常開心，「幸福城市總會有浪漫的事發生，甚至無限萌芽」，不僅傳達對新人的祝福，也歡迎遊客們帶著家人、朋友、情人、孩子來嘉，走訪城市中值得一來再來的浪漫景點，感受最佮意CHIAYI 的幸福氛圍

嘉義市政府觀光新聞張婉芬處長表示，「光織影舞」光影藝術展主題每年推陳出新，2022年作品「地球座標」以嘉義市「標準字」及「嘉市體」組成「I CHIAYI U」，諧音為「我佮意你」，設計初衷在讓遊客借位取景，成為告白或求婚的最佳景點。很開心這件作品真的助攻新人傳愛，現在「I Chiayi U」裝置移至嘉義市政府北棟大樓前，每晚都會亮起溫暖燈光傳愛。百萬YouTuber 蔡阿嘎去年初也曾帶著太太二伯來此打卡，新的一年，歡迎大家來此拍照傳達心意。

▲▼ 娶我吧！光織影舞「I CHIAYI U」（我佮意你）助攻新人求婚 躍上紐約時代廣場爆紅 。（圖／嘉義市政府提供）

▲紐約時代廣場人潮滿滿。（圖／嘉義市政府提供）

上傳爆紅求婚影片的女主角Fifi表示，自己與先生都是嘉義市人，這支影片拍攝於2023年的6月，當時與男友已論及婚嫁，也讓她動了透過紐約時代廣場的電視牆向先生求婚，給先生驚喜的念頭，沒想到近日上傳後會引起這麼大的迴響。會在影片中剪入「I Chiayi U」是因為她與先生是在北香湖公園告白、成為男女朋友。當時光織影舞還在佈展，他們相約等到燈亮了要再回來「I Chiayi U」前拍照，2022年的光織影見證了他們的愛情。她與先生在去年結婚，每年的光織影舞成為他們必參觀的展覽，她說很高興有這麼浪漫的展覽，期待光織影舞每年不同的展出，讓更多人感受幸福。

 
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