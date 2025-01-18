　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

電玩大亨周人蔘辭世！告別式現場畫面曝　擺滿花籃「德範長昭」

記者陸運陞、劉人豪／新北報導

電玩大亨「周人蔘行賄弊案」在1996年爆發，震驚台灣社會，周人蔘為讓賭博電玩免被取締，花費高達數千萬向警察、檢察官行賄，涉案檢警多達197人，為台灣史上最大規模的檢警貪污案。而周人蔘在本月4日離世，享壽74歲，今（18）日在板橋殯儀館的明倫廳舉行告別式，場外擺了相當多花籃，上面寫有「五福全歸」、「德範長昭」、「碩彥流芳」等，但和他熟識的警界人士，卻無人送來花圈、花籃致意。

▲▼ 周人蔘告別式 。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲周人蔘告別式今在板橋殯儀館的明倫廳舉行。（圖／記者陸運陞攝）

1980、90年代台北市賭博電玩盛行時，由於當時周人蔘在中山、松山、萬華、大同區等地擁有數十家賭博性電玩店，均以「金」字招牌經營。為了避免查緝，他透過台北市警局士林分局刑事小隊長張台雄（通緝中）向各轄區警察行賄，每個月固定透過各管道向轄區分局、派出所、台北市警局督察室、少年警察隊、地檢署行賄，每月金額達數十萬元。周人蔘當時可說縱橫台北市區，周人蔘成為黑白兩道都要看他臉色的「電玩大亨」。

▲▼ 周人蔘告別式 。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲花籃上面寫有「五福全歸」、「德範長昭」、「碩彥流芳」等。（圖／記者陸運陞攝，下同）

不過1996年4月爆發周人蔘行賄案件，涉案官警多達38人，並有2名檢察官涉案，檢方共計起訴7波、197名被告。周人蔘最後遭判刑1年3月15日定讞，並於2015年間執行完畢出獄；全案纏訟多年，最高法院2020年1月間才將最後一名被告、時任台北市警局督察室第三組的督察員張德星判刑5年6月定讞。

周人蔘出獄後沉寂多年，卻改當起環保蟑螂。他將位在新北市林口菁埔段後湖小段、瑞樹坑瑞樹坑小段的土地，當成廢棄物堆放及處理場，每月收取3千到8千元不等的費用，招攬工程業者傾倒廢石材、廢木材、廢木屑等物品，除了挖洞掩埋以外，更露天焚燒，讓當地居民經常聞到惡臭，被法院判決1年1月、沒收犯罪所得41萬餘元定讞。

▲▼ 周人蔘告別式 。（圖／記者陸運陞翻攝）

周人蔘告別式今日在板橋殯儀館的明倫廳，工作人員穿著整齊的制服，忙進忙出地準備著儀式所需的細節，確保每個環節都能順利進行。場會也擺放眾多的弔唁花籃，上面寫「五福全歸」、「德範長昭」、「碩彥流芳」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
預算大砍！　羅一鈞發聲：求放過防疫
「僅給1資料」帳戶錢被扣光　她崩潰：過程不到5分鐘
台中社區淪狗煉獄！　80毛孩關地下室、頂樓
對撞機車！救護車爆炸起火　28歲女騎士死亡
川普就職韓國瑜確定無法現場觀禮！　外交部：其他行程照舊
快訊／天母知名百貨男子墜落馬路　無呼吸心跳

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

火燒車畫面曝！救護車對撞機車「噴火舌狂燒」　恐怖黑煙竄天

做童工睡學校！高中妹賣淫救罹癌媽　法官動容...判她免養無良母

北市消防局農曆年前宣導居家防火　5里長榮獲標章認證

台中社區淪狗煉獄！80毛孩關地下室、頂樓　鄰怒：被吵20年了

對撞機車！救護車卡橋墩爆炸起火　機車撞成碎片28歲騎士不治

電玩大亨周人蔘辭世！告別式現場畫面曝　擺滿花籃「德範長昭」

快訊／天母知名百貨驚傳男子墜落馬路　無呼吸心跳送醫搶命

台中新增4處科技執法！1個月讓國庫進帳百萬　這路口罰單最多

吸毒還住法國開銷大！泰男走私運億元海洛因磚　下場曝光

快訊／彰化救護車對撞機車起火！傳恐怖爆炸聲　女騎士命危搶救中

「黃麟凱遺體」深夜抵達板橋殯儀館

羅志祥認出護理師鐵粉　豪發6萬紅包：辛苦了

#黃仁勳 進場尾牙！員工高呼「Team Taiwan」

槍決 #黃麟凱 拖7年半！ 36死囚輪誰上刑場 #法務部 說話了

遭記者堵訪問「死刑看法」　賴清德：不用那麼近

#台中 惡警不雅對待20歲女！ 還提特殊服務：半小時5萬

田馥甄祝福鬼鬼當媽　「勇敢做想做的事情很棒」

陳冠希不爽被台灣節目模仿　傳訊怒罵…因老婆秒改態度

執行死刑時機點惹議　黃國昌：別把司法當政治操作工具

羅志祥認出護理師鐵粉「豪發6萬紅包」　頑童MJ116合體…瘦子講太多被虧XD

火燒車畫面曝！救護車對撞機車「噴火舌狂燒」　恐怖黑煙竄天

做童工睡學校！高中妹賣淫救罹癌媽　法官動容...判她免養無良母

北市消防局農曆年前宣導居家防火　5里長榮獲標章認證

台中社區淪狗煉獄！80毛孩關地下室、頂樓　鄰怒：被吵20年了

對撞機車！救護車卡橋墩爆炸起火　機車撞成碎片28歲騎士不治

電玩大亨周人蔘辭世！告別式現場畫面曝　擺滿花籃「德範長昭」

快訊／天母知名百貨驚傳男子墜落馬路　無呼吸心跳送醫搶命

台中新增4處科技執法！1個月讓國庫進帳百萬　這路口罰單最多

吸毒還住法國開銷大！泰男走私運億元海洛因磚　下場曝光

快訊／彰化救護車對撞機車起火！傳恐怖爆炸聲　女騎士命危搶救中

火燒車畫面曝！救護車對撞機車「噴火舌狂燒」　恐怖黑煙竄天

做童工睡學校！高中妹賣淫救罹癌媽　法官動容...判她免養無良母

學前經費遭民眾黨凍結69.5億　教育部：66萬幼生補助無法撥付

台南市關心慈善會熱心公益　捐贈消防衣造型護身符及癲癇兒童繪本

藍白統刪旅費！羅一鈞曝後果　苗博雅：防疫專家也「跪求」放過

啟程訪美祝賀川普就職！　韓國瑜：秉持熱情信念獻祝福

太平洋燈會盛大開幕　「百花齊放」主題燈同步點亮

北市消防局農曆年前宣導居家防火　5里長榮獲標章認證

獨／劉書宏深夜發文「再見了」失聯兩小時　親友急尋狂call：出事了！

解婕翎健康亮燈「入院吊點滴」！　病況曝光嘆：表演人員不能生病

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

社會熱門新聞

傍晚才知將槍決　黃麟凱雞腿只吃1口

唯一女死囚「驚世媳婦」林于如現況曝

黃麟凱槍決太晚　律師團出招打亂安排

即／陳國華14歲兒被撞飛　肇事駕駛身分曝

黃麟凱伏誅！姊赴板殯辦手續　遺體周一火化後樹葬

對撞機車！救護車起火　28歲女騎士不治

即／彰化救護車對撞機車起火！女騎士命危送醫搶救

台南騎士「拒攔查」被撞死　9分鐘違規45件

即／驚險瞬間曝！聯結車載運大型機具突滑落

即／天母知名百貨驚傳男子墜落馬路　無呼吸心跳送醫搶命

即／南橫台東栗園段嚴重坍方！雙向封閉

等到黃麟凱伏法！王爸今赴妻女塔位祭拜：別再掛念

黃麟凱勒斃女友　反問員警：被殺關我啥事

黃麟凱「已不可能教化」　教誨師揭2大關鍵

更多熱門

相關新聞

太冷！川普就職韓國瑜確定無法現場觀禮　外交部：其他行程照舊

太冷！川普就職韓國瑜確定無法現場觀禮　外交部：其他行程照舊

川普（Donald Trump）即將再度就任美國總統，立法院長韓國瑜也將於今（18日）率領代表團前往美國參加就職大典，但美國華盛頓特區低溫來襲， 20日的就職典禮將移入國會圓形大廳。外交部今（18日）稍早說明，因天候影響，室內典禮現場將只能容納包括國會議員、高階政府官員以及川普家族等少數人員與會，我國慶賀團在內的諸多國際賓客無法於現場觀禮。但在我方與美方積極協調下，我團其他行程都仍將按規畫進行。

林佳龍赴帛琉總統就職典禮　與日外相岩屋毅互動拚多邊外交

林佳龍赴帛琉總統就職典禮　與日外相岩屋毅互動拚多邊外交

蕭美琴視導「無人機偵攻」演練　關注AI與新興科技建軍發展

蕭美琴視導「無人機偵攻」演練　關注AI與新興科技建軍發展

大馬偵破台灣走私集團　25歲台灣人被抓

大馬偵破台灣走私集團　25歲台灣人被抓

柯建銘發動黨公職大罷免！尹立：還不是時候

柯建銘發動黨公職大罷免！尹立：還不是時候

關鍵字：

告別式貪污案電玩大亨社會台灣

讀者迴響

熱門新聞

《海豚灣》童星21歲殺人「至今還在逃」

黃麟凱1槍伏法！「奪14命殺人魔」挨5槍才斷氣

23歲網美「半裸哺乳」照引酸言　她高EQ回應了

黃仁勳宴請台廠36家CEO　大老闆難得「排排站」合照

立院統刪預算震撼百家媒體數萬從業人員　三大公會緊急聲明

傍晚才知將槍決　黃麟凱雞腿只吃1口

陳國華找到肇逃者「決定不求償」親曝原因

廢死聯盟：黃麟凱獄中考到「街頭藝人證照」　遺願曝光

劉書宏深夜突PO告別文「犯了數不清的錯」！

贊成執行死刑？最新6400人網路民調「一面倒」

唯一女死囚「驚世媳婦」林于如現況曝

黃麟凱槍決太晚　律師團出招打亂安排

楊宗憲：謝金燕兒「百分百不是我的」

健身房30員工出國旅遊　被集體賣到緬甸　

苗博雅沉默21.5小時回應　網嗆翻：廢死變裝死

更多

最夯影音

更多

「黃麟凱遺體」深夜抵達板橋殯儀館

羅志祥認出護理師鐵粉　豪發6萬紅包：辛苦了

#黃仁勳 進場尾牙！員工高呼「Team Taiwan」

槍決 #黃麟凱 拖7年半！ 36死囚輪誰上刑場 #法務部 說話了

遭記者堵訪問「死刑看法」　賴清德：不用那麼近

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面