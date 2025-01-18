林佳龍赴帛琉總統就職典禮　與日外相岩屋毅互動拚多邊外交

▲林佳龍與日本外相岩屋毅互動。（圖／翻攝Cleo PaskalＸ）



記者杜冠霖／台北報導

帛琉新任總統惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）本月16日舉行第二任期就職典禮，多國高層政要受邀參加。台灣由外交部長林佳龍以總統特使身份率團出席，日本則由外務大臣岩屋毅（Takeshi Iwaya）代表參加，雙方也有互動，外交人士透露，台日雙方此次於多邊場合的互動，反映了台日在區域合作與國際事務中的密切連結，這也是理念相近國家間深化合作的展現。

根據日媒《讀賣新聞》報導，岩屋毅在活動中與林佳龍外交部長比鄰而坐，兩人進行了互動與交流。岩屋毅提到，在場有數千名參與者，與其他與會者交流是自然之舉，特別是林佳龍部長坐在鄰座，因此有就共同關注的議題交換意見。

華府智庫保衛民主基金會資深研究員 Cleo Paskal 也在社群平台 X 上貼出林佳龍與日本岩屋毅及印度外交部及紡織部國務部長 Pabitra Margherita 互動的照片。

外交人士分析，台日雙方此次於多邊場合的互動，反映了台日在區域合作與國際事務中的密切連結，這也是理念相近國家間深化合作的展現。前述人士表示，美國、日本、澳洲在帛琉有很多投資及建設，台灣可藉此在帛琉與各國發展多邊及雙邊關係。

前述人士表示，林佳龍率團訪問帛琉，不僅表達對帛琉邦誼的高度重視，也為台灣與其他友好國家提供更多互動機會。未來，台灣將持續透過多邊場合，加強與國際夥伴的合作，鞏固區域穩定，實現民主與繁榮的共同願景。