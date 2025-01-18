太冷！川普就職韓國瑜確定無法現場觀禮　外交部：其他行程照舊

▲立法院長韓國瑜。（圖／總統府提供）



記者杜冠霖／台北報導

川普（Donald Trump）於美國時間20日再度就任美國總統，立法院長韓國瑜今（18日）將率領我代表團前往美國參加就職大典，但美國華盛頓特區低溫來襲， 20日的就職典禮將移入國會圓形大廳。外交部今（18日）說明，因天候影響，室內典禮現場將只能容納包括國會議員、高階政府官員以及川普家族等少數人員與會，我國慶賀團在內的諸多國際賓客無法於現場觀禮。但在我方與美方積極協調下，我團其他行程都仍將按規畫進行。

「第60屆美國總統副總統就職典禮」因嚴峻天候因素，已宣布將取消戶外現場觀禮，並改於美國會大廈圓形大廳（Capitol Rotunda）進行宣誓儀式與發表就職演說。候任總統川普也已在社群平台宣布，這樣大幅度縮減觀禮規模，是因極地寒流來襲，當天氣溫恐達到歷史新低，為避免與會人員受傷及置廣大執法人員於危險環境條件中，而需採行的不得已作法。

外交部表示，外交部及駐外館處於第一時間掌握情況，並持續與美方及相關單位就各項行程安排保持聯繫及協調，隨時做最佳應處。原訂戶外觀禮活動因受到天候影響而取消，室內典禮現場將只能容納包括國會議員、高階政府官員以及川普家族等少數人員與會。

外交部坦言，這導致包括我國慶賀團在內的諸多國際賓客、從美國各地前來的各界訪賓與支持者，都因此臨時的大幅縮減規模而無法於現場觀禮。但在我方與美方積極協調下，我團其他行程都仍將按規畫進行，並在與美國國會議員及政要互動時，表達我方誠摯祝賀之意。

外交部表示，慶賀團也將與智庫等重要友人交流，致力確保此行最大效益，達到總統賴清德交付慶賀團三項任務：傳達臺灣人民的誠摯祝福、對民主的堅定承諾，並建立臺美關係新里程碑。