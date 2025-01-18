　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

太冷！川普就職韓國瑜確定無法現場觀禮　外交部：其他行程照舊

▲▼總統賴清德邀請立法院長韓國瑜入府喝咖啡。（圖／總統府提供）

▲立法院長韓國瑜。（圖／總統府提供）

記者杜冠霖／台北報導

川普（Donald Trump）於美國時間20日再度就任美國總統，立法院長韓國瑜今（18日）將率領我代表團前往美國參加就職大典，但美國華盛頓特區低溫來襲， 20日的就職典禮將移入國會圓形大廳。外交部今（18日）說明，因天候影響，室內典禮現場將只能容納包括國會議員、高階政府官員以及川普家族等少數人員與會，我國慶賀團在內的諸多國際賓客無法於現場觀禮。但在我方與美方積極協調下，我團其他行程都仍將按規畫進行。

「第60屆美國總統副總統就職典禮」因嚴峻天候因素，已宣布將取消戶外現場觀禮，並改於美國會大廈圓形大廳（Capitol Rotunda）進行宣誓儀式與發表就職演說。候任總統川普也已在社群平台宣布，這樣大幅度縮減觀禮規模，是因極地寒流來襲，當天氣溫恐達到歷史新低，為避免與會人員受傷及置廣大執法人員於危險環境條件中，而需採行的不得已作法。

外交部表示，外交部及駐外館處於第一時間掌握情況，並持續與美方及相關單位就各項行程安排保持聯繫及協調，隨時做最佳應處。原訂戶外觀禮活動因受到天候影響而取消，室內典禮現場將只能容納包括國會議員、高階政府官員以及川普家族等少數人員與會。

外交部坦言，這導致包括我國慶賀團在內的諸多國際賓客、從美國各地前來的各界訪賓與支持者，都因此臨時的大幅縮減規模而無法於現場觀禮。但在我方與美方積極協調下，我團其他行程都仍將按規畫進行，並在與美國國會議員及政要互動時，表達我方誠摯祝賀之意。

外交部表示，慶賀團也將與智庫等重要友人交流，致力確保此行最大效益，達到總統賴清德交付慶賀團三項任務：傳達臺灣人民的誠摯祝福、對民主的堅定承諾，並建立臺美關係新里程碑。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
預算大砍！　羅一鈞發聲：求放過防疫
「僅給1資料」帳戶錢被扣光　她崩潰：過程不到5分鐘
台中社區淪狗煉獄！　80毛孩關地下室、頂樓
對撞機車！救護車爆炸起火　28歲女騎士死亡
川普就職韓國瑜確定無法現場觀禮！　外交部：其他行程照舊

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

藍白統刪旅費！羅一鈞曝後果　苗博雅：防疫專家也「跪求」放過

啟程訪美祝賀川普就職！　韓國瑜：秉持熱情信念獻祝福

藍白大砍國防預算　國防部曝4影響：籲請立法委員理性監督

太冷！川普就職韓國瑜確定無法現場觀禮　外交部：其他行程照舊

酸苗博雅不敢得罪賴清德　藍議員嗆問：廢死Yes or No？

在野黨大砍總預算　鄭麗君列10大影響：該被監督、不該不合理刪減

再談總預算刪減　卓榮泰：刪不能刪安全、減不能減尊嚴

「議員N+1」只是暫時討論　黃國昌喊話北市議員至少4+2席

刪「2000萬打黃牛預算」挨轟　葉元之：一年只罰70件這樣很ok？

卓揆金門談預算被刪「政府窒礙難行」　陳玉珍：若懂施政不會困難

「黃麟凱遺體」深夜抵達板橋殯儀館

羅志祥認出護理師鐵粉　豪發6萬紅包：辛苦了

#黃仁勳 進場尾牙！員工高呼「Team Taiwan」

槍決 #黃麟凱 拖7年半！ 36死囚輪誰上刑場 #法務部 說話了

遭記者堵訪問「死刑看法」　賴清德：不用那麼近

#台中 惡警不雅對待20歲女！ 還提特殊服務：半小時5萬

田馥甄祝福鬼鬼當媽　「勇敢做想做的事情很棒」

陳冠希不爽被台灣節目模仿　傳訊怒罵…因老婆秒改態度

執行死刑時機點惹議　黃國昌：別把司法當政治操作工具

羅志祥認出護理師鐵粉「豪發6萬紅包」　頑童MJ116合體…瘦子講太多被虧XD

藍白統刪旅費！羅一鈞曝後果　苗博雅：防疫專家也「跪求」放過

啟程訪美祝賀川普就職！　韓國瑜：秉持熱情信念獻祝福

藍白大砍國防預算　國防部曝4影響：籲請立法委員理性監督

太冷！川普就職韓國瑜確定無法現場觀禮　外交部：其他行程照舊

酸苗博雅不敢得罪賴清德　藍議員嗆問：廢死Yes or No？

在野黨大砍總預算　鄭麗君列10大影響：該被監督、不該不合理刪減

再談總預算刪減　卓榮泰：刪不能刪安全、減不能減尊嚴

「議員N+1」只是暫時討論　黃國昌喊話北市議員至少4+2席

刪「2000萬打黃牛預算」挨轟　葉元之：一年只罰70件這樣很ok？

卓揆金門談預算被刪「政府窒礙難行」　陳玉珍：若懂施政不會困難

2025雲林山海燈會齊亮　虎尾主燈區感受在地文化

笨港口港口宮媽祖廟重建　斥資17億！香客大樓也重建

快訊／學測自然科解答出爐　補教公布預估五標

火燒車畫面曝！救護車對撞機車「噴火舌狂燒」　恐怖黑煙竄天

做童工睡學校！高中妹賣淫救罹癌媽　法官動容...判她免養無良母

學前經費遭民眾黨凍結69.5億　教育部：66萬幼生補助無法撥付

台南市關心慈善會熱心公益　捐贈消防衣造型護身符及癲癇兒童繪本

藍白統刪旅費！羅一鈞曝後果　苗博雅：防疫專家也「跪求」放過

啟程訪美祝賀川普就職！　韓國瑜：秉持熱情信念獻祝福

太平洋燈會盛大開幕　「百花齊放」主題燈同步點亮

給點隱私...貓上廁所沒關門　小奴才趁機偷戳手手還拍頭

政治熱門新聞

立院統刪預算震撼百家媒體數萬從業人員　三大公會緊急聲明

觀眾直球對決苗博雅：怎沒譴責賴清德

陳玉珍嗆影視圈「丟掉要飯的碗」　「進軍國際除非太陽從西方升起」

柯建銘發動黨公職大罷免！尹立：還不是時候

華府太冷！川普就職典禮改室內　韓國瑜代表團恐無法出席

黃國昌統刪60%中央機關特別費　韓國瑜、周萬來也遭殃

區公所小編留言罵民進黨　身分曝光

王鴻薇提案大砍1億消防裝備預算　消防員工作權益促進會盼懸崖勒馬

快訊／民眾黨主席補選登記截止　黃國昌將對決蔡壁如

投票給藍白教訓民進黨？　呂秋遠：結果害到大家的未來

苗博雅發文了！「這個國家有更重要的事」

火線人物／黃國昌「做事果斷」與柯文哲差異大　向前衝也得學會妥協

總預算通案刪減939億　行政院籲在野黨立委：傾聽民意、懸崖勒馬

提刪23億預算又改2300萬　陳玉珍揭原因：沒好好監督會愧良心

更多熱門

相關新聞

電玩大亨周人蔘辭世　告別式現場畫面曝

電玩大亨周人蔘辭世　告別式現場畫面曝

電玩大亨「周人蔘行賄弊案」在1996年爆發，震驚台灣社會，周人蔘為讓賭博電玩免被取締，花費高達數千萬向警察、檢察官行賄，涉案檢警多達197人，為台灣史上最大規模的檢警貪污案。而周人蔘在本月4日離世，享壽74歲，今（18）日在板橋殯儀館的明倫廳舉行告別式，場外擺了相當多花籃，上面寫有「五福全歸」、「德範長昭」、「碩彥流芳」等。

習川通話　陸專家：川普上台不會立即施壓

習川通話　陸專家：川普上台不會立即施壓

阻撓川普交接！拜登「卸任前」實施行政命令

阻撓川普交接！拜登「卸任前」實施行政命令

川普2.0團隊　非典型閣員打造美國優先

川普2.0團隊　非典型閣員打造美國優先

比爾蓋茲曝與川普「共進晚餐」　談天南地北

比爾蓋茲曝與川普「共進晚餐」　談天南地北

關鍵字：

就職典禮川普台灣外交部天候韓國瑜台美關係賴清德華盛頓

讀者迴響

熱門新聞

《海豚灣》童星21歲殺人「至今還在逃」

黃麟凱1槍伏法！「奪14命殺人魔」挨5槍才斷氣

23歲網美「半裸哺乳」照引酸言　她高EQ回應了

黃仁勳宴請台廠36家CEO　大老闆難得「排排站」合照

立院統刪預算震撼百家媒體數萬從業人員　三大公會緊急聲明

傍晚才知將槍決　黃麟凱雞腿只吃1口

陳國華找到肇逃者「決定不求償」親曝原因

廢死聯盟：黃麟凱獄中考到「街頭藝人證照」　遺願曝光

劉書宏深夜突PO告別文「犯了數不清的錯」！

贊成執行死刑？最新6400人網路民調「一面倒」

唯一女死囚「驚世媳婦」林于如現況曝

黃麟凱槍決太晚　律師團出招打亂安排

楊宗憲：謝金燕兒「百分百不是我的」

健身房30員工出國旅遊　被集體賣到緬甸　

苗博雅沉默21.5小時回應　網嗆翻：廢死變裝死

更多

最夯影音

更多

「黃麟凱遺體」深夜抵達板橋殯儀館

羅志祥認出護理師鐵粉　豪發6萬紅包：辛苦了

#黃仁勳 進場尾牙！員工高呼「Team Taiwan」

槍決 #黃麟凱 拖7年半！ 36死囚輪誰上刑場 #法務部 說話了

遭記者堵訪問「死刑看法」　賴清德：不用那麼近

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面