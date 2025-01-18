刪「2000萬打黃牛預算」挨轟　葉元之：一年只罰70件這樣很ok？

▲立委葉元之。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院近期在審議年度總預算，其中，國民黨立委葉元之提案刪除「打黃牛辦公室」預算，民進黨發言人卓冠廷認為，這樣的刪減預算就是在支持黃牛。葉元之今（18日）反批，文化部預算浮編且成效不彰，原來就應該刪，且從112年6月到113年9月，該辦公室只裁罰僅僅70件，「難道卓冠廷認為政府亂花納稅人錢很ok？」對於卓冠廷不做功課，就造謠抹黑，深表遺憾。

葉元之表示，自己一直以為卓冠廷在民進黨裡算是理性的一派，即便大家立場不同，但講話會有根據，沒想到卓竟然也淪為「造謠狂」，講話完全不查證，刻意政治操作、扭曲事實，只有政治，沒有是非，「可憐啊！」

葉元之指出，文化部設立所謂「打黃牛辦公室」二年耗費2300萬元公帑，甚至委託給「綠友友」律師事務所來執行，但實際成效卻相當有限；從112年6月到113年9月，該辦公室受理檢舉案件2802件，其中大部分因「不符合形式」就直接退件，最後裁罰僅僅只有70件。換句話說，黃牛沒打到，花出去的卻是人民大筆納稅錢，而且「打黃牛辦公室變成客服辦公室」，接到陳情後就轉給地方政府文化局去查。

葉元之強調，文化部本來就有人力可以做，且已經發包了很多法律顧問標案，為什麼還要再花千萬變成立辦公室，「這不擺明亂花錢嗎？」且地方政府打黃牛也沒成立打黃牛辦公室，「就文化部錢最多」？

葉元之指出，自去年三月開始，他便持續向文化部索取黃牛辦公室的結案報告及相關資料，卻拖了大半年都沒有下文；到去年12月在立法院審預算時，文化部才倉促拿出所謂的結案報告。報告中不但內容敷衍，還夾雜「輿情分析」、「關鍵字聲量分析」等網路輿情報告。

他表示，更誇張的是，得標的「綠友友」律師事務所還在報告結論表示：「在在展現出文創法第10條之1對黃牛違法行徑之嚇阻成效，以及保障民眾公平近用藝文票券權益之具體展現。」但事實上，去年周杰倫演唱會票房引爆的大量黃牛與詐騙案件，「這個辦公室是活在平行世界」？

「我是最關心打擊黃牛的人，也在立法院多次質詢。」葉元之指出，他之所以提案要刪減預算，就是因為浪費公帑、成效不彰又充斥著疑似「綠友友」私相授受的情況，是希望政府正視黃牛票氾濫的問題，他身為民意代表，看到了這種問題，難道不應該要求刪減嗎？葉元之嚴正呼籲，民進黨應該停止造謠抹黑、轉移焦點，並真正重視防制黃牛的實質作為與效率，才對得起全體納稅人。

