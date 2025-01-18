吸毒還住法國開銷大！泰男走私運億元海洛因磚　下場曝光

▲航警局去年10月在桃園機場查獲泰籍男子賽旺託運行李以布織品夾藏雙獅牌第一級毒品海洛因，圖為查獲市值逾億元海洛因毒品等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

泰國籍男子賽旺（譯音）去年10月間以觀光名義入境桃園機場，海關與航警人員查驗其托運行李時，當場查出以紡織品包裹一級毒品海洛因，數量多達30塊雙獅標海洛因磚，經量秤為11.133公斤，黑市價格逾億元；桃園地檢署複訊時，賽旺坦承貪圖100萬泰銖（約台幣95萬）運毒酬勞，加上自己長期旅居法國開銷大才鋌而走險，檢方偵結依違反毒品防制條例之運輸一級毒品罪起訴，並向法院具體求刑15年，賽旺目前在押中。

檢警調查，47歲的賽旺於去年10月3日在泰國曼谷與年籍不詳之男子達成協議，同意以100萬泰銖代價運輸第一級毒品海洛因來台，賽旺隨即在曼谷某飯店取得夾藏第一級毒品海洛因磚30塊之行李箱，於翌日上午11時許，攜帶行李箱搭乘華航CI-834號班機自泰國曼谷國際機場搭機來台，入境桃園機場時被航警局安檢大隊與關務署台北關海關人員察覺其託運行李箱有異，當場開箱後查獲以紡織布掩蓋、夾藏30塊雙獅標第一級毒品海洛因磚，經量秤重量達11.133公斤，黑市價格估算至少上億新台幣。

▲航警局去年10月在桃園機場查獲泰籍男子賽旺隨身託運行李夾藏第一級毒品海洛因，偵訊後移送桃園地檢署偵辦。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

桃檢複訊時，賽旺坦承犯行，辯稱因長期旅居法國且有吸食毒品習慣，開銷很大才鋌而走險。檢方審酌，被告明知海洛因如在我國境內流通將殘害國人健康，並敗壞整體社會風氣，滋生相關犯罪問題，卻圖一己私利，非法運輸數量龐大之海洛因入境我國，對國民身心健康及社會風氣具有潛在重大惡害，雖其所運輸之海洛因尚未實際流入市面即遭查獲，係因歸功於執法人員有效之執法，檢方偵結依違反毒品防制條之運輸一級毒品罪起訴向法院建請量處有期徒刑15年，被告賽旺目前仍在押中。