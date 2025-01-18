　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

吸毒還住法國開銷大！泰男走私運億元海洛因磚　下場曝光

▲航警局去年10月在桃園機場查獲泰籍男子賽旺託運行李以布織品夾藏雙獅牌第一級毒品海洛因，圖為查獲市值逾億元海洛因毒品等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲航警局去年10月在桃園機場查獲泰籍男子賽旺託運行李以布織品夾藏雙獅牌第一級毒品海洛因，圖為查獲市值逾億元海洛因毒品等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

泰國籍男子賽旺（譯音）去年10月間以觀光名義入境桃園機場，海關與航警人員查驗其托運行李時，當場查出以紡織品包裹一級毒品海洛因，數量多達30塊雙獅標海洛因磚，經量秤為11.133公斤，黑市價格逾億元；桃園地檢署複訊時，賽旺坦承貪圖100萬泰銖（約台幣95萬）運毒酬勞，加上自己長期旅居法國開銷大才鋌而走險，檢方偵結依違反毒品防制條例之運輸一級毒品罪起訴，並向法院具體求刑15年，賽旺目前在押中。

檢警調查，47歲的賽旺於去年10月3日在泰國曼谷與年籍不詳之男子達成協議，同意以100萬泰銖代價運輸第一級毒品海洛因來台，賽旺隨即在曼谷某飯店取得夾藏第一級毒品海洛因磚30塊之行李箱，於翌日上午11時許，攜帶行李箱搭乘華航CI-834號班機自泰國曼谷國際機場搭機來台，入境桃園機場時被航警局安檢大隊與關務署台北關海關人員察覺其託運行李箱有異，當場開箱後查獲以紡織布掩蓋、夾藏30塊雙獅標第一級毒品海洛因磚，經量秤重量達11.133公斤，黑市價格估算至少上億新台幣。

▲航警局去年10月在桃園機場查獲泰籍男子賽旺隨身託運行李夾藏第一級毒品海洛因，偵訊後移送桃園地檢署偵辦。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲航警局去年10月在桃園機場查獲泰籍男子賽旺隨身託運行李夾藏第一級毒品海洛因，偵訊後移送桃園地檢署偵辦。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

桃檢複訊時，賽旺坦承犯行，辯稱因長期旅居法國且有吸食毒品習慣，開銷很大才鋌而走險。檢方審酌，被告明知海洛因如在我國境內流通將殘害國人健康，並敗壞整體社會風氣，滋生相關犯罪問題，卻圖一己私利，非法運輸數量龐大之海洛因入境我國，對國民身心健康及社會風氣具有潛在重大惡害，雖其所運輸之海洛因尚未實際流入市面即遭查獲，係因歸功於執法人員有效之執法，檢方偵結依違反毒品防制條之運輸一級毒品罪起訴向法院建請量處有期徒刑15年，被告賽旺目前仍在押中。

 【更多新聞】

3歲童褲沾大便！狠心繼父「愛心小手」狂打　抓頭撞地險喪命

迎接新春蛇年出國服務　移民署啟用e-Gate「10秒通關」更順暢

摩鐵臨檢拒開門！通緝犯跳樓落跑摔斷腳　推車當輪椅送進派出所

 

 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
老婆外遇生下小孩「老公要扶養？」　律師解答了
AV女優12小時千人斬　一票男人排隊畫面曝光
快訊／救護車對撞機車起火！　傳恐怖爆炸聲
過氣韓星爆「棄養失智母親」　療養院求救
分析／傷敵一千自損八百！　藍委總預算「提案之亂」贏了嗎
陳玉珍再嗆影視圈　「丟掉要飯的碗！」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

吸毒還住法國開銷大！泰男走私運億元海洛因磚　下場曝光

快訊／彰化救護車對撞機車起火！傳恐怖爆炸聲　女騎士命危搶救中

豪氣投資60萬獲贈iPhone　送修見對話...店員：阿北你被騙了

3歲童褲沾大便！狠心繼父「愛心小手」狂打　抓頭撞地險喪命

獨／惡鄰揮刀猛刺！男「全身是洞」傷勢曝　現身控警大案小辦

快訊／蘆洲捷運站外聯結車載大型機具！整輛掉下來　驚險瞬間曝

月影燈季紅衣女亂入「大跳16蹲1分鐘」民眾氣炸　超扯畫面曝

警辦案調監視器撞見「車手面交現場」　埋伏逮人保婦130萬

快訊／左營民宅火警！濃黑煙狂竄　1男急衝頂樓逃生

高雄驚傳「預謀殺人」！男身中多刀送醫　警僅移送社維法

「黃麟凱遺體」深夜抵達板橋殯儀館

羅志祥認出護理師鐵粉　豪發6萬紅包：辛苦了

#黃仁勳 進場尾牙！員工高呼「Team Taiwan」

槍決 #黃麟凱 拖7年半！ 36死囚輪誰上刑場 #法務部 說話了

遭記者堵訪問「死刑看法」　賴清德：不用那麼近

#台中 惡警不雅對待20歲女！ 還提特殊服務：半小時5萬

陳冠希不爽被台灣節目模仿　傳訊怒罵…因老婆秒改態度

田馥甄祝福鬼鬼當媽　「勇敢做想做的事情很棒」

執行死刑時機點惹議　黃國昌：別把司法當政治操作工具

【回娘家只須走三步？！】新娘嫁到隔壁而已卻哭成這樣XD

吸毒還住法國開銷大！泰男走私運億元海洛因磚　下場曝光

快訊／彰化救護車對撞機車起火！傳恐怖爆炸聲　女騎士命危搶救中

豪氣投資60萬獲贈iPhone　送修見對話...店員：阿北你被騙了

3歲童褲沾大便！狠心繼父「愛心小手」狂打　抓頭撞地險喪命

獨／惡鄰揮刀猛刺！男「全身是洞」傷勢曝　現身控警大案小辦

快訊／蘆洲捷運站外聯結車載大型機具！整輛掉下來　驚險瞬間曝

月影燈季紅衣女亂入「大跳16蹲1分鐘」民眾氣炸　超扯畫面曝

警辦案調監視器撞見「車手面交現場」　埋伏逮人保婦130萬

快訊／左營民宅火警！濃黑煙狂竄　1男急衝頂樓逃生

高雄驚傳「預謀殺人」！男身中多刀送醫　警僅移送社維法

全鎮為她熄燈！　《情迷四月天》95歲瓊安普洛萊特離世

立院刪凍41億預算！國土署：影響租金補貼、汐止千戶社宅恐喊卡

居家環境DIY換新　醫：保持室內通風「防甲苯甲醛濃度飆高」

支持重症患者生命！善心企業海捐40台　送「氧」助花東弱勢

習川通話　陸專家：川普上台不會立即施壓「先談不是先打」

再談總預算刪減　卓榮泰：刪不能刪安全、減不能減尊嚴

白天早午餐夜晚化身餐酒館！水湳商圈低調純白老宅　台中約會推薦

老婆外遇生下小孩「老公要扶養」！律師解答：婚內出生都算老公　

福建少棒小將訪科博館、洲際球場　圓夢踏上職棒球場大呼：高級！

日本A型流感續拉警報　B型流感恐2月後蔓延

餐廳見正妹！開口想加Line　女脫罩露笑「可以啊」嚇傻她

社會熱門新聞

傍晚才知將槍決　黃麟凱雞腿只吃1口

黃麟凱槍決太晚　律師團出招打亂安排

唯一女死囚「驚世媳婦」林于如現況曝

即／陳國華14歲兒被撞飛　肇事駕駛身分曝

黃麟凱伏誅！姊赴板殯辦手續　遺體周一火化後樹葬

台南騎士「拒攔查」被撞死　9分鐘違規45件

即／驚險瞬間曝！聯結車載運大型機具突滑落

即／南橫台東栗園段嚴重坍方！雙向封閉

即／彰化救護車對撞機車起火！女騎士命危送醫搶救

等到黃麟凱伏法！王爸今赴妻女塔位祭拜：別再掛念

黃麟凱「已不可能教化」　教誨師揭2大關鍵

黃麟凱勒斃女友　反問員警：被殺關我啥事

王爸感謝政府幫忙　批黃麟凱：就是報應

嘉義縣取締超速1.7萬件　冠軍測速桿在「這鄉鎮」

更多熱門

相關新聞

入境夾帶逾5000萬海洛因闖關失敗　泰男下場慘曝

入境夾帶逾5000萬海洛因闖關失敗　泰男下場慘曝

泰國籍男子普里查今年10月間搭乘華航紅眼班機自泰國入境桃園國際機場，從第一航廈辦理入境查驗時，隨身行李被海關人員當場查獲夾帶第一級毒品海洛因逾11公斤，黑市價格逾5000萬元；泰男在偵訊時坦承受運毒集團委託運毒，事成後可獲得13萬泰銖酬勞，折合台幣約12萬6000元，結果入境就被查獲，航警局訊後依違反毒品防制條例之運輸第一級毒品罪嫌移送桃園地檢署偵辦，泰男目前在押中。

泰女3人組假觀光真運毒　行李藏上億元海洛因

泰女3人組假觀光真運毒　行李藏上億元海洛因

泰男托運近14公斤海洛因闖關　市價逾億元被查獲

泰男托運近14公斤海洛因闖關　市價逾億元被查獲

檢警查緝5毒梟到案　阻絕市價逾億海洛因

檢警查緝5毒梟到案　阻絕市價逾億海洛因

新北樹林區驚見「大麻公寓」　686株市價上億

新北樹林區驚見「大麻公寓」　686株市價上億

關鍵字：

泰男100萬泰銖30塊雙獅牌海洛因磚市價逾億元收押中

讀者迴響

熱門新聞

《海豚灣》童星21歲殺人「至今還在逃」

黃麟凱1槍伏法！「奪14命殺人魔」挨5槍才斷氣

23歲網美「半裸哺乳」照引酸言　她高EQ回應了

黃仁勳宴請台廠36家CEO　大老闆難得「排排站」合照

立院統刪預算震撼百家媒體數萬從業人員　三大公會緊急聲明

傍晚才知將槍決　黃麟凱雞腿只吃1口

陳國華找到肇逃者「決定不求償」親曝原因

廢死聯盟：黃麟凱獄中考到「街頭藝人證照」　遺願曝光

贊成執行死刑？最新6400人網路民調「一面倒」

唯一女死囚「驚世媳婦」林于如現況曝

黃麟凱槍決太晚　律師團出招打亂安排

劉書宏深夜突PO告別文「犯了數不清的錯」！

楊宗憲：謝金燕兒「百分百不是我的」

健身房30員工出國旅遊　被集體賣到緬甸　

苗博雅沉默21.5小時回應　網嗆翻：廢死變裝死

更多

最夯影音

更多

「黃麟凱遺體」深夜抵達板橋殯儀館

羅志祥認出護理師鐵粉　豪發6萬紅包：辛苦了

#黃仁勳 進場尾牙！員工高呼「Team Taiwan」

槍決 #黃麟凱 拖7年半！ 36死囚輪誰上刑場 #法務部 說話了

遭記者堵訪問「死刑看法」　賴清德：不用那麼近

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面