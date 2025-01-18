卓揆金門談預算被刪「政府窒礙難行」　陳玉珍：若懂施政不會困難

▲行政院長卓榮泰赴金慰問海巡署金門地區同仁。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

農曆春節將至，行政院長卓榮泰上任後首次於（18）日來到金門，他特別穿上與海巡同仁相同的外套，慰勉海洋委員會海巡署金門地區同仁辛勞，並致贈加菜金。卓榮泰表示，立法院17日通過部分通刪的決議，雖已較先前提出大幅刪減及凍結的提案，進行微幅調整，但仍將造成政府施政窒礙難行，呼籲「刪不能刪安全，減不能減尊嚴」。對此，國民黨金門立委陳玉珍則認為，中央政府總預算較往年仍增加12%，政府只要懂得施政，就不會有任何困難。

卓榮泰指出，金門具有重要戰略地位，不僅位於印太戰略的第一線，也是民主與極權區隔的第一線，與福建的廈門、同安僅有一水之隔，時常應對中國的灰色地帶衝突，過去一年來，便遭受中國海警船侵擾多達54次，而海巡署也出動175次海巡艇進行必要防護。此外，海巡署也積極保障我國漁民作業安全，並擔任防堵疫情入侵的第一道重要關卡，執行所有緊急、繁重與危險的勤務工作，因此他特別在春節前夕前來「國家最前線中的前線」金門巡防區，並代表賴清德總統及全體國人感謝及肯定所有海巡同仁保衛臺澎金馬藍色國土，可謂真正的台灣英雄。

卓榮泰強調，為保護國家安全，海委會編列426億餘元推動「籌建海巡艦艇前瞻發展計畫」，規劃於2018年至2027年的10年期間，陸續建造141艘新式海巡艦艇，持續提升海巡整體戰力。10日他也前往高雄市見證長濱艦、新型100噸級PP-10096巡防艇、35噸級PP-3525巡防艇交船，並正式命名600噸級巡防艦CG612為「蘇澳艦」，成為執行保衛我國海疆的重要利器。

此外，卓榮泰指出，為達成「均衡臺灣」目標，政府已提出「六大區域產業與生活圈」計畫及六大區域旗艦計畫，並劃定金門、澎湖、馬祖為「低碳樂活離島」，希望成為推動低碳、綠能、節能減碳的示範地區，並積極發展在地觀光，吸引更多國內外旅客前來，從而帶動臺灣本島與離島，以及臺灣與世界更多的連結。

卓榮泰也語重心長地表示，以上不論是強化海巡裝備及專業人力訓練，或是推動地方重要基礎建設等，都需要預算經費支持，一旦預算遭大幅刪減或凍結，將使相關計畫受到阻撓、無法推展。卓院長特別呼籲在野黨立委「刪不能刪安全，減不能減尊嚴」，維護國家安全的預算不能毫無根據的刪除，不論是統刪或個案性刪減，都要顧慮國家整體安全；同時，減也不能減尊嚴，首長特別費遭刪減60%，其中包含行政院、法務部等11機關更遭全數刪除。

卓榮泰強調，首長特別費絕對不是「私房錢」，而是用作年節及特別勤務或表現的機構加菜金、慰問金等，是政府對於機關同仁及民眾的關懷與照顧，沒有任何一分錢會放入首長的口袋中。立法院昨（17）日通過部分通刪的決議，雖已較先前提出大幅刪減及凍結的提案，進行微幅調整，但仍將造成政府施政窒礙難行，希望在野黨立委能夠傾聽民意，懸崖勒馬，為中華民國台灣和全體國人創造更多福利與安全。

對此，陳玉珍表示，2024年中央政府總預算是2.7兆，今年增加4300億，就算立法院刪減1000多億，還是增加3000多億，今年比去年增加15%，就算刪了3%多，也還增加12%，中央政府只要懂得施政，就不會有任何困難。

▲立委陳玉珍表示中央政府總預算比往年增加。（圖／記者林名揚翻攝）