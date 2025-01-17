偷電纜焚燒！害賞鳥勝地「陽明湖」大火　金門2竊賊遭逮羈押

記者林名揚、劉人豪／金門報導

2024年12月24日晚上，金門鳥類棲地之一的金湖鎮陽明湖驚傳火警，警方現場勘察後，懷疑是焚燒電纜線以致引發火災，經採證及調閱監視器畫面，鎖定莊、薛姓男子涉有重嫌，檢察官偵辦後，發現2人染有毒品惡習，竊取電纜線載至無人處所焚燒變賣，沒想到因風勢過大引起林地燃燒，依違反刑法公共危險、竊盜罪移送金門地檢署偵辦，法院裁定莊、薛2嫌預防性羈押。

▲竊嫌偷電纜焚燒引發林地大火，警尋線偵破逮捕。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

金湖鎮陽明湖去年12月發生火警，強勁東北風助威，火勢一發不可收拾，延燒面積逾3000平方公尺，火勢歷經3.5小時撲滅，警方現場勘察後，發現案情不單純，懷疑是焚燒電纜線以致引發火災。



金湖分局成立專案小組，經現場勘察採證及調閱監視器畫面，鎖定莊、薛姓男子涉有重嫌，經報請福建金門地方檢察署檢察官指揮偵辦，持法院核發搜索票，對莊、薛2名犯嫌執行搜索，查扣犯案工具電纜剪、削皮工具及二級毒品安非他命等證物。

經查莊、薛2嫌染有毒品惡習，不思悔改，多次於深夜駕車前往花崗石醫院、珠山飯店（已棄廢）等地竊取電纜線，再將竊得電纜線載至無人處所焚燒變賣，2嫌去年12月24日晚上將竊得電纜線載至金湖鎮陽明湖畔林地焚燒，以為人煙稀少，不會有人注意，沒想到因風勢過大，燒電纜線引起大面積林地燃燒，所幸無人傷亡，全案依違反刑法公共危險、竊盜罪移送金門地檢署偵辦，法院裁定莊、薛2嫌預防性羈押。