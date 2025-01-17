　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

偷電纜焚燒！害賞鳥勝地「陽明湖」大火　金門2竊賊遭逮羈押

記者林名揚、劉人豪／金門報導

2024年12月24日晚上，金門鳥類棲地之一的金湖鎮陽明湖驚傳火警，警方現場勘察後，懷疑是焚燒電纜線以致引發火災，經採證及調閱監視器畫面，鎖定莊、薛姓男子涉有重嫌，檢察官偵辦後，發現2人染有毒品惡習，竊取電纜線載至無人處所焚燒變賣，沒想到因風勢過大引起林地燃燒，依違反刑法公共危險、竊盜罪移送金門地檢署偵辦，法院裁定莊、薛2嫌預防性羈押。

▲▼ 竊嫌偷電纜焚燒引發林地大火 湖警尋線偵破逮捕偵辦 。（圖／記者林名揚翻攝）▲▼ 竊嫌偷電纜焚燒引發林地大火 湖警尋線偵破逮捕偵辦 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲竊嫌偷電纜焚燒引發林地大火，警尋線偵破逮捕。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

金湖鎮陽明湖去年12月發生火警，強勁東北風助威，火勢一發不可收拾，延燒面積逾3000平方公尺，火勢歷經3.5小時撲滅，警方現場勘察後，發現案情不單純，懷疑是焚燒電纜線以致引發火災。

金湖分局成立專案小組，經現場勘察採證及調閱監視器畫面，鎖定莊、薛姓男子涉有重嫌，經報請福建金門地方檢察署檢察官指揮偵辦，持法院核發搜索票，對莊、薛2名犯嫌執行搜索，查扣犯案工具電纜剪、削皮工具及二級毒品安非他命等證物。

▲▼ 竊嫌偷電纜焚燒引發林地大火 湖警尋線偵破逮捕偵辦 。（圖／記者林名揚翻攝）

經查莊、薛2嫌染有毒品惡習，不思悔改，多次於深夜駕車前往花崗石醫院、珠山飯店（已棄廢）等地竊取電纜線，再將竊得電纜線載至無人處所焚燒變賣，2嫌去年12月24日晚上將竊得電纜線載至金湖鎮陽明湖畔林地焚燒，以為人煙稀少，不會有人注意，沒想到因風勢過大，燒電纜線引起大面積林地燃燒，所幸無人傷亡，全案依違反刑法公共危險、竊盜罪移送金門地檢署偵辦，法院裁定莊、薛2嫌預防性羈押。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
獨／不找黃仁勳！她逆襲突圍逢甲恐怖人潮　高喊要「他」簽名
快訊／國會表決戰「通案先登場」　中央政府總預算確定刪939億
快訊／2地非常寒冷！　低溫特報擴大10縣市
尾牙中獎注意！價值超過2萬就要繳稅　規定一次看
父賣5800萬房產「拿訂金」就過世　兒報錯稅連補帶罰千萬
唯一女死囚　「驚世媳婦」林于如現況曝光
女兒們擔憂被廢死盯上！　要王爸「不要多講」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

醫院女督導年收破300萬！安插外籍黑工顧病患　按人頭吸血狂削

偷電纜焚燒！害賞鳥勝地「陽明湖」大火　金門2竊賊遭逮羈押

唯一女死囚「驚世媳婦」林于如現況曝　昨黃麟凱槍決後情緒平穩

罰不怕！又有女遊客闖阿里山林鐵軌道　最高恐挨罰5萬

苦等12年黃麟凱伏法！王爸謝：正義來了　女兒卻憂被廢死盯上

黃麟凱伏誅！姊赴板殯辦手續　遺體周一火化後樹葬、不辦告別式

春節前慰問土城殉職所長遺族！警政署長張榮興：感謝警眷無私付出

獨力扶養老母…53歲孝子颱風夜照常跑外送！遭酒駕男撞噴慘死

室內救災無線電新增來電顯示　中市消防局保障弟兄安全

沒錢叫拖吊車「保險桿垂地」硬上國道　救護車衝來救人超傻眼

【要清燉還是紅燒？】新買的包還沒背就被柴咬...媽怒喊：有人要養嗎？

最年輕死刑犯黃麟凱9點槍決　北所「生死門」員警到場戒備

Lulu大露背主持尾牙　合體玖壹壹〈嘻哈庄腳情〉

#黃仁勳 抵台！親切合照、簽名 笑喊：夠了嗎？我也要去賺錢

#黃仁勳 現身！ 經典皮衣登場笑：你們怎麼知道我來 #台中

司改會刑場外抗議「停止死刑」　民眾當街嗆：等你們家人遇害再來說

野馬逆向超車險撞大車！　急閃避切回下秒撞倒騎士

【泰格與雪兒】喜歡上摩羯座

黃仁勳抵矽品新廠揭幕式！　潭子冷風讓他頻發抖喊「cold」

剛出生寶寶聽到要見媽　秒睜眼睛露出靦腆笑容

醫院女督導年收破300萬！安插外籍黑工顧病患　按人頭吸血狂削

偷電纜焚燒！害賞鳥勝地「陽明湖」大火　金門2竊賊遭逮羈押

唯一女死囚「驚世媳婦」林于如現況曝　昨黃麟凱槍決後情緒平穩

罰不怕！又有女遊客闖阿里山林鐵軌道　最高恐挨罰5萬

苦等12年黃麟凱伏法！王爸謝：正義來了　女兒卻憂被廢死盯上

黃麟凱伏誅！姊赴板殯辦手續　遺體周一火化後樹葬、不辦告別式

春節前慰問土城殉職所長遺族！警政署長張榮興：感謝警眷無私付出

獨力扶養老母…53歲孝子颱風夜照常跑外送！遭酒駕男撞噴慘死

室內救災無線電新增來電顯示　中市消防局保障弟兄安全

沒錢叫拖吊車「保險桿垂地」硬上國道　救護車衝來救人超傻眼

《迷霧—陳世憲意象書法展》開展　台灣意象書法獨樹一格

拜登五角大廈告別演說：美國必須領導世界

高雄港錨泊管理制度調整　避免船舶滯留

全聯「魷魚遊戲體驗館」大排長龍！官方曝第2波拍照場加碼開放

獨／不找黃仁勳！她逆襲突圍逢甲恐怖人潮　高喊要「他」簽名

鹿草鄉公所年前送暖獨老　攜手旅北同鄉會、社福團體發送物資

重劃會無法正常運作　興港自辦市地重劃耗時24年恐解散

新年走春「最怕的事」TOP3！專家教你如何化險為夷

新能源關鍵原料！雲南發現超大規模「稀土礦」…潛在資源115萬噸

衣服曬不乾又臭！他苦惱「怎樣才會香香的」　網曝加1物：不會臭

Google地圖毛孩亂入追街景車　網笑：讓你體驗被狗追的感覺

社會熱門新聞

黃麟凱「已不可能教化」　教誨師揭2大關鍵

傍晚才知將槍決　黃麟凱雞腿只吃1口

即／最年輕死囚黃麟凱22：03伏法　

即／黃麟凱槍決　廢死聯盟：賴清德、鄭銘謙槍下留人

黃麟凱槍決前只吃一隻雞腿　留一封信似遺書

黃麟凱絞殺母女伏法　37死囚「他被挑中」關鍵原因曝光

即／黃麟凱槍決拖延1hrs　王爸爸：怕不會執行

台灣36名死囚中「唯一女性」　1原因可能逃死

黃麟凱伏誅！姊赴板殯辦手續　遺體周一火化後樹葬

黃麟凱絞殺母女槍決伏法　王爸反應曝光

即／「黃麟凱遺體」抵達板橋殯儀館

即／黃麟凱在死者生日前一天槍決！家屬謝司法還公道

廢死聯盟深夜千字文控訴　反遭網洗版

即／黃麟凱槍決「王爸爸笑了」寒夜請記者上樓喝水

更多熱門

相關新聞

黃麟凱伏法！　王家女兒憂被廢死盯上

黃麟凱伏法！　王家女兒憂被廢死盯上

法務部長鄭銘謙簽准任內首件死刑執行令，昨（16日）深夜槍決定讞死囚黃麟凱，遭廢死聯盟抗議違法執行、其心可鄙等語，死者家屬王爸爸則肯定「正義終於來了」，但據了解，王家3個女兒多年來其實不贊成父親多年來拋頭露面催促政府執行死刑，主因是不想被主張廢死的人當成目標。

36死囚輪誰上刑場「實現正義」　法務部說話了

36死囚輪誰上刑場「實現正義」　法務部說話了

從警18年竟猥褻妙齡女　辯：對她有好感

從警18年竟猥褻妙齡女　辯：對她有好感

中警伸鹹豬手事後甩5000元想了事

中警伸鹹豬手事後甩5000元想了事

即／「黃麟凱遺體」抵達板橋殯儀館

即／「黃麟凱遺體」抵達板橋殯儀館

關鍵字：

影音金門火警鳥類棲地電纜線竊盜

讀者迴響

熱門新聞

謝金燕凌晨發聲「我不害怕」　兒子生父名字被提起

黃麟凱「已不可能教化」　教誨師揭2大關鍵

黃仁勳「逢甲一口沒吃」　Cheap：攔路討錢太扯

誰比黃麟凱「更該馬上槍決」！網怒點1逆子

楊宗憲：謝金燕兒「百分百不是我的」

謝金燕28歲兒子帥到可以出道！　外型激似「超大咖男神」

華航董座謝世謙心肌梗塞猝死　女兒竟是知名樂團成員

傍晚才知將槍決　黃麟凱雞腿只吃1口

即／最年輕死囚黃麟凱22：03伏法　

立委爆假中風「當眾要求空姐扶老二」

即／黃麟凱槍決　廢死聯盟：賴清德、鄭銘謙槍下留人

快訊／金珉禧不倫戀9年「懷孕了」！

原要在日本生！謝金燕兒爸遭爆「百分百」是他

黃麟凱槍決前只吃一隻雞腿　留一封信似遺書

黃麟凱絞殺母女伏法　37死囚「他被挑中」關鍵原因曝光

更多

最夯影音

更多

【要清燉還是紅燒？】新買的包還沒背就被柴咬...媽怒喊：有人要養嗎？

最年輕死刑犯黃麟凱9點槍決　北所「生死門」員警到場戒備

Lulu大露背主持尾牙　合體玖壹壹〈嘻哈庄腳情〉

#黃仁勳 抵台！親切合照、簽名 笑喊：夠了嗎？我也要去賺錢

#黃仁勳 現身！ 經典皮衣登場笑：你們怎麼知道我來 #台中

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面