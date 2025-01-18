川普宣布「3大咖巨星」為駐好萊塢特使：派駐在偉大但充滿麻煩地方

▲男星梅爾吉勃遜、安潔莉娜裘莉的老爸強沃特、席維斯史特龍（從左至右）3人長期為「川粉」。（圖／達志影像／美聯社、Jon Voight臉書、officialslystallone IG）



文／中央社

美國總統當選人川普今天任命美國影視界3位具爭議性的老牌男星席維斯史特龍、梅爾吉勃遜和強沃特擔任他的駐好萊塢特使，以尋求讓美國娛樂產業「比以往任何時候都更強大」。

法新社報導，這3位男星合計榮獲過10項奧斯卡獎（Oscar）提名，並拿下過3座小金人。由於美國演藝界長久以來多數傾向支持民主黨，因此這3位長期「川粉」在好萊塢顯得特立獨行。

川普（Donald Trump）在他的社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道：「我很榮幸宣布，由強沃特（Jon Voight）、梅爾吉勃遜（Mel Gibson）和席維斯史特龍（Sylvester Stallone）擔任特別大使，派駐1個偉大但充滿麻煩的地方，也就是加州的好萊塢。」

川普還表示：「他們將擔當我的特使，目的是讓過去4年很多生意被外國搶走的好萊塢恢復昌隆，比以前任何時候更大、更好且更強！」

▲川普表示要讓「好萊塢再次偉大」。（圖／路透）

這3位男星都是私人生活和政治立場一樣出名，其中2人也和川普一樣與美國執法部門有非常嚴重摩擦。

強沃特2020年遭到影集「黑手遮天」（Ray Donovan）同劇男星法蘭克華利（Frank Whaley）指控在拍攝期間打他一巴掌，而登上新聞版面。除此之外，他的爭議主要與支持川普有關。

至於梅爾吉勃遜，他長期以來遭人指控持反猶太主義、恐同、種族主義和家暴。

而最近稱川普是美國開國總統「喬治華盛頓（George Washington）再世」的席維斯史特龍，則是面臨連串性侵指控，但他全都否認。