尹錫悅關押後首發聲！發表「獄中書信」激勵粉絲　離譜內容曝光

▲南韓總統尹錫悅稍早透過律師公開獄中書信內容。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅去年12月緊急發布戒嚴，涉嫌主導內亂罪，稍早高位公職者犯罪搜查處（公搜處）已經向首爾西部法院聲請羈押，預計明（18）日下午進行審理。在此之際，尹錫悅也透過律師曝光「獄中信件」，感謝支持者們熱忱的愛國心。

根據《韓聯社》，目前尹錫悅仍關押在位於京畿道義王市的首爾看守所，隨著公搜處今（17）日下午向首爾西部法院聲請羈押，尹錫悅也透過律師尹甲根於下午6時15分對外公開獄中信件，安撫支持群眾，「我在獄中過得很好」。

尹錫悅在書信中表示，「各位國民，您們還好嗎？雖然有點不太方便，但我現在在看守所過得很好。回首過去總統就職典禮演說、三一節與光復節紀念典禮致詞、國民談話，我再次閱讀過去以來曾對國民說過的話，並撫平情緒，回首過去的國政經營方式。」

尹錫悅在信中鼓勵支持者，「許多國民們走上寒冷的街頭，為了這個國家奮鬥，您們的聲音我都聽到了！對於國民們熱忱的愛國心，我真心表達感謝。」

另一方面，公搜處也於稍早公開決定聲請羈押尹錫悅的理由，認為尹錫悅所涉嫌的主導內亂罪與濫用職權罪，其犯罪情節重大，且恐有再犯可能，因此決定向首爾西部法院聲請羈押。