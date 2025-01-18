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石門區公所粉專小編留言罵民進黨　區長證實是正職公務人員

記者黃翊婷／綜合報導

總統賴清德16日上午在府內接見立法院長韓國瑜，喊話「福爾摩沙沒有仇恨放不下」，期待台灣可以團結，沒想到隨即有人使用新北市石門區公所的官方臉書帳號，在相關新聞底下留言痛罵民進黨。對此，民進黨新北市議員張嘉玲詢問石門區區長吳家兆，吳證實該名留言者是區公所的正職公務人員。

石門區公所小編留言風波。（圖／翻攝自Facebook／張嘉玲、李宇翔、新北市石門區公所）

▲石門區公所人員使用官方帳號留言批評民進黨。（圖／翻攝自Facebook／民進黨新北市議員李宇翔）

韓國瑜擔任我國代表團團長，赴美出席美國第60屆總統就職大典。總統賴清德16日上午在府內接見韓國瑜與跨黨派的代表團成員時，除了交付3個任務，也強調「福爾摩沙沒有仇恨放不下」，期盼台灣可以團結。

石門區公所小編留言風波。（圖／翻攝自Facebook／張嘉玲、李宇翔、新北市石門區公所）

▲石門區公所發布聲明，表示臉書帳號疑似遭盜用。（圖／翻攝自Facebook／新北市石門區公所）

然而，相關新聞曝光之後，卻有人使用新北市石門區公所的官方臉書帳號，在新聞底下留言批評，「冥盡擋是分裂台灣製造仇恨的始作俑者」，引發各界關注。石門區公所隨後在官方臉書粉專發布聲明，表示臉書帳號疑似遭盜用，已經報警處理。

石門區公所小編留言風波。（圖／翻攝自Facebook／張嘉玲、李宇翔、新北市石門區公所）

▲張嘉玲打電話詢問區長，區長證實留言者是內部正職人員。（圖／翻攝自Facebook／張嘉玲）

但民進黨新北市議員張嘉玲17日下午在議會親自與石門區區長吳家兆通話談論此事，吳證實已經查到留言者的身分，區公所的臉書帳號沒有被盜，留言者是區公所內部的正職公務人員，當事人已經在當日下午3時許承認自己的行為。

張嘉玲表示，石門區公所的臉書帳號共有10多人擁有使用權限，這一點應該要改進，畢竟用公家機關帳號來罵任何人，都是不應該的行為，希望區公所方面能將此事的正確消息公布並道歉。

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